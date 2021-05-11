Медведчук и Козак будут уклоняться от получения подозрения всеми возможными средствами, – Чумак
Генеральная прокурорка 11 мая подписала подозрения депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Но нардепы будут всячески пытаться уклониться от его получения.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал бывший заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак. По его словам, есть немало случаев, когда подозрение лицам невозможно было вручить в день подписания.
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Он вспомнил практику, специальные категории лиц выбирают соответствующую тактику уклонения от получения подозрения. Они делают невозможным его вручение именно в день, когда было подписано.
"Это один из способов защиты. Мне кажется, что любыми возможными средствами они (Медведчук и Козак – 24 канал) будут уклоняться от получения подозрения", – отметил экс-заместитель генпрокурора Рябошапки.
Есть проблема, – Чумак о вручении подозрения Медведчуку и Козаку
Виктор Чумак рассказал, проблема заключается в том, что есть несколько разночтений – суды по-разному применяют статьи 481 и 278 по вручению и составлению подозрения. В общих правилах письменное уведомление о подозрении осуществляется в день его подписания.
Одни суды говорят, что это должен лично осуществить генеральный прокурор, другие – может быть осуществлено другим лицом, по поручению главы Офиса генпрокурора. Но есть разная судебная практика,
– отметил он.
По мнению экс-заместителя генпрокурора, лучше, чтобы Медведчуку и Козаку было сообщено о подозрении сегодня, 11 мая. Ведь депутаты относятся к особой категории лиц в порядке вручения подозрения. И тогда не будет разночтения.
"Иначе, я не знаю, как будут вести себя судьи соответствующего суда. Это не Антикоррупционный суд, а общие суды. Не знаю, к какой юрисдикции будет принадлежать именно это дело. Скорее всего, к Печерскому суду", – пояснил он.
И добавил, что если Медведчуку и Козаку все же вручат подозрение, их должны доставить в суд. Потому что должно произойти ходатайство следственного судьи об избрании меры пресечения.
Виктор Чумак об объявлении подозрения Медведчуку и Козаку: видео
Подписание подозрения и обыски в доме Медведчука: главное
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- К тому же контрразведка Службы безопасности Украины пришла в дом Медведчука с обысками. Впрочем охрана нардепа вызвала адвокатов и пытается убедить силовиков в том, что пророссийского политика нет дома.
- СБУ также проводит обыски и в помещении партии ОПЗЖ и офисе общественной организации "Украинский выбор".
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