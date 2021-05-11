Генеральная прокурорка 11 мая подписала подозрения депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Но нардепы будут всячески пытаться уклониться от его получения.

Такое мнение высказал бывший заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак. По его словам, есть немало случаев, когда подозрение лицам невозможно было вручить в день подписания.

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Он вспомнил практику, специальные категории лиц выбирают соответствующую тактику уклонения от получения подозрения. Они делают невозможным его вручение именно в день, когда было подписано.

"Это один из способов защиты. Мне кажется, что любыми возможными средствами они (Медведчук и Козак – 24 канал) будут уклоняться от получения подозрения", – отметил экс-заместитель генпрокурора Рябошапки.

Есть проблема, – Чумак о вручении подозрения Медведчуку и Козаку

Виктор Чумак рассказал, проблема заключается в том, что есть несколько разночтений – суды по-разному применяют статьи 481 и 278 по вручению и составлению подозрения. В общих правилах письменное уведомление о подозрении осуществляется в день его подписания.

Одни суды говорят, что это должен лично осуществить генеральный прокурор, другие – может быть осуществлено другим лицом, по поручению главы Офиса генпрокурора. Но есть разная судебная практика,

– отметил он.

По мнению экс-заместителя генпрокурора, лучше, чтобы Медведчуку и Козаку было сообщено о подозрении сегодня, 11 мая. Ведь депутаты относятся к особой категории лиц в порядке вручения подозрения. И тогда не будет разночтения.

"Иначе, я не знаю, как будут вести себя судьи соответствующего суда. Это не Антикоррупционный суд, а общие суды. Не знаю, к какой юрисдикции будет принадлежать именно это дело. Скорее всего, к Печерскому суду", – пояснил он.

И добавил, что если Медведчуку и Козаку все же вручат подозрение, их должны доставить в суд. Потому что должно произойти ходатайство следственного судьи об избрании меры пресечения.

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