Генеральна прокурорка 11 травня підписала підозри депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. Але нардепи будуть всіляко намагатися ухилитися від її отримання.

Таку думку висловив колишній заступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак. За його словами, є чимало випадків, коли підозру особам неможливо було вручити в день підписання.

До теми За державну зраду: Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку

Він пригадав практику, спеціальні категорії осіб обирають відповідну тактику ухиляння від отримання підозри. Вони унеможливлюють її вручення саме в день, коли було підписано.

"Це один зі способів захисту. Мені здається, що будь-якими можливими засобами вони (Медведчук і Козак – 24 канал) ухилятимуться від отримання підозри", – зазначив ексзаступник генпрокурора Рябошапки.

Є проблема, – Чумак про вручення підозри Медведчуку й Козаку

Віктор Чумак розповів, проблема полягає в тому, що є декілька різночитань – суди по-різному застосовують статті 481 і 278 щодо вручення і складання підозри. В загальних правилах письмове повідомлення про підозру здійснюється в день її підписання.

Одні суди кажуть, що це має особисто здійснити генеральний прокурор, інші – може бути здійснено інакшою особою, за дорученням очільника Офісу генпрокурора. Але є різна судова практика,

– зауважив він.

На думку ексзаступника генпрокурора, найкраще, щоб Медведчуку і Козаку було повідомлено про підозру сьогодні, 11 травня. Адже депутати належать до особливої категорії осіб щодо порядку вручення підозри. І тоді не буде різночитання.

"Інакше, я не знаю, як будуть поводитися судді відповідного суду. Це не Антикорупційний суд, а загальні суди. Не знаю, до якої юрисдикції належатиме саме ця справа. Найімовірніше, до Печерського суду", – пояснив він.

І додав, якщо Медведчуку й Козаку таки вручать підозру, їх мають доставити до суду. Тому що повинно відбутися клопотання слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу.

Віктор Чумак про оголошення підозри Медведчуку й Козаку: відео

Підписання підозри і обшуки в будинку Медведчука: головне