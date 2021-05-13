Виктору Медведчуку избирают меру пресечения в Печерском суде Киева. В то же время сам пророссийский политик сказал журналистам, что готов даже поехать в СИЗО и найти деньги на залог.

Здание Печерского суда усиленно охраняют. В то же время после того, как прибыла охрана – в суд прибыл Илья Кива с "группой поддержки", которая образовала узкий живой коридор, препятствовавший работе журналистов.

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Медведчук снова опроверг обвинения

Виктор Медведчук прибыл в суд собственно после Ильи Кивы. Он подтвердил, что поскольку на его имущество наложили арест, из соответствующих денег он не внесет за себя залог.

В то же время Медведчук отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги". Также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" традиционно отрицал обвинения.

В ответ на вопрос журналиста, он сказал, что готов ехать в СИЗО, якобы "если повезут – поедет".

Справка. Офис генпрокурора будет просить для Виктора Медведчука меру пресечения в виде заключения под стражу. В то же время возможный залог – более 300 миллионов гривен.

Медведчук сказал, что готов ехать в СИЗО: смотрите видео

Дело против Медведчука: главное