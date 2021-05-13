Медведчук намекнул, что может найти деньги на залог
Виктору Медведчуку избирают меру пресечения в Печерском суде Киева. В то же время сам пророссийский политик сказал журналистам, что готов даже поехать в СИЗО и найти деньги на залог.
Источник:24 канал
Здание Печерского суда усиленно охраняют. В то же время после того, как прибыла охрана – в суд прибыл Илья Кива с "группой поддержки", которая образовала узкий живой коридор, препятствовавший работе журналистов.
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Медведчук снова опроверг обвинения
Виктор Медведчук прибыл в суд собственно после Ильи Кивы. Он подтвердил, что поскольку на его имущество наложили арест, из соответствующих денег он не внесет за себя залог.
В то же время Медведчук отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги". Также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" традиционно отрицал обвинения.
В ответ на вопрос журналиста, он сказал, что готов ехать в СИЗО, якобы "если повезут – поедет".
Медведчук сказал, что готов ехать в СИЗО: смотрите видео
Дело против Медведчука: главное
- Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Кроме того, следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ россиянам.
- 11 мая СБУ пришла с обысками в дом политика, офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор".
- 13 мая Виктору Медведчуку по делу о госизмене начали меру пресечения.
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