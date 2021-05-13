Медведчук натякнув, що може знайти гроші на заставу
Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід у Печерському суді Києва. Водночас сам проросійський політик сказав журналістам, що готовий навіть поїхати у СІЗО і знайти гроші на заставу.
Джерело:24 канал
Будівлю Печерського суду посилено охороняють. Водночас після того, як прибула охорона – до суду прибув Ілля Кива з "групою підтримки", що утворила вузький живий коридор, що перешкоджали роботі журналістів.
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Медведчук знову заперечив звинувачення
Віктор Медведчук прибув до суду власне після Іллі Киви. Він підтвердив, що оскільки на його майно наклали арешт, з відповідних грошей він не внесе за себе заставу.
Водночас Медведчук зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші". Також нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" традиційно заперечив звинувачення.
У відповідь на запитання журналіста, він сказав, що готовий їхати у СІЗО, мовляв, "якщо повезуть – поїде".
Медведчук сказав, що готовий їхати у СІЗО: дивіться відео
Справа проти Медведчука: головне
- Нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в Криму.
- Окрім того, слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ росіянам.
- 11 травня СБУ прийшла з обшуками в будинок політика, офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- 13 травня Віктору Медведчуку у справі про держзраду почали запобіжний захід.
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