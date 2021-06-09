Есть информация, что при содействии Медведчука не освободили ни одного пленного, – Арестович

Виктор Медведчук активно говорил о том, что якобы именно он способствовал освобождению украинских пленных. Однако на самом деле оказалось, что он не помог вернуться домой ни одному человеку.

Такую информацию из собственных источников сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Также руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус рассказал, какие выводы стоит сделать из "пленок Медведчука".

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Об освобождении пленных

Арестович: Объединенный центр, который занимается судьбами пропавших без вести пленных, был создан в 2014 году. То, что происходило в 2014 году – большой вопрос. Сегодня (9 июня – 24 канал) дискутировал с представителями этого центра.

Я спросил, сколько людей освободил Медведчук. Они сказали, что не могут назвать (количества – 24 канал). И вот один из высокопоставленных сказал, что у него впечатление, что при его содействии не освободили ни одного человека.

Помните легенду, что якобы его (Медведчука – 24 канал) поставили, чтобы он освобождал пленных "пачками"? Это игра, якобы давайте ради удачной синхронизации с политическим процессом освободим позже пленного, которого пытают.

О Порошенко на "пленках Медведчука"

Бигус: Там (в расследованиях – 24 канал) нет разговоров с другими собеседниками. Откровенно говоря, у меня есть несколько гипотез на этот счет. Я так понимаю, что кроме того, что есть на записях тех телефонов, которые писались, была еще и защищенная линия, которая в разговорах время от времени упоминается. Возможно, поэтому.

Арестович: Порошенко был, наверное, очень осторожным. Я думаю, что он (разговор – 24 канал) где-то там есть.

О "пленках Медведчука"

. В последнем выпуске "Наших денег" говорится о том, что Медведчука привлекли к обмену пленных с помощью Порошенко. Также в "пленках" Медведчук, общаясь с Кремлем, называет неизвестное лицо "наш главный". Подозревают, что имеется в виду Порошенко.

Бигус: если двумя словами, то ничего нового. Странно говорить "ничего нового" о такой громкой истории. Однако те, кто следил и интересовался событиями в те годы, могли все истории (увидеть – 24 канал) в предположениях от 2014 – 2017 годов. Парадокс этого цикла в том, что он добавляет, показывает, дает возможность прикоснуться к тому, как это происходило. Однако он ничего принципиально нового для тех, кто следил, не несет.

Я до того как начал прослушивать записи, ожидал, что мир перевернется. Оно (расследование – 24 канал) детализирует, придает красок, передает ощущения и эмоции происходившего. Однако чего-то нового не открывает.

Журналисты Bihus.Info выпустили 4 части "пленок Медведчука". Всех их можно просмотреть здесь.

"Что это было?" с Сергеем Лещенко, Алексеем Арестовичем и Денисом Бигусом: видео