Виктор Медведчук 12 мая пришел в Офис генпрокурора. Нардеп от ОПЗЖ, которому Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение, не сразу сумел попасть в ее кабинет. Причина заключалась в том, что в генпрокурора был важный звонок.

Виктор Медведчук пришел в Офис генпрокурора из-за того, что его подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

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Детали визита Медведчука

На видео, которое опубликовали журналисты, заметно, что пророссийский нардеп пришел в прокуратуру вместе с соратниками. В частности его сопровождали однопартийцы Вадим Рабинович и одиозный Илья Кива.

Однако сразу им не удалось зайти в кабинет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. На видео слышно, как секретарша говорит, что в Венедиктовой "звонок". Нардепы интересуются, сколько нужно ждать. Секретарша предлагает им пройти к первому заместителю генпрокурора.

Коротко о подозрении Виктора Медведчука