Медведчук не смог сразу попасть в кабинет Венедиктовой из-за звонка: видео
Виктор Медведчук 12 мая пришел в Офис генпрокурора. Нардеп от ОПЗЖ, которому Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение, не сразу сумел попасть в ее кабинет. Причина заключалась в том, что в генпрокурора был важный звонок.
Источник:телеграм Цензор.НЕТ
Виктор Медведчук пришел в Офис генпрокурора из-за того, что его подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
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Детали визита Медведчука
На видео, которое опубликовали журналисты, заметно, что пророссийский нардеп пришел в прокуратуру вместе с соратниками. В частности его сопровождали однопартийцы Вадим Рабинович и одиозный Илья Кива.
Однако сразу им не удалось зайти в кабинет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. На видео слышно, как секретарша говорит, что в Венедиктовой "звонок". Нардепы интересуются, сколько нужно ждать. Секретарша предлагает им пройти к первому заместителю генпрокурора.
Коротко о подозрении Виктора Медведчука
- 11 мая Ирина Венедиктова подписала подозрение Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- Впоследствии на брифинге Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали о 3 эпизодах по делу против них.
- Первый касается передачи материальной и документальной базы месторождения "Глубокая". Так предприятие начало платить налоги не в украинский, а в российский бюджет. Второй по сливу российским спецслужбам информации о скрытом военном подразделении ВСУ.
- Третий по антиукраинскому проекту "Луч". Он касался в том числе и пропаганды в информпространстве Украины.
- 11 мая правоохранители пришли к дому Медведчука в Киеве с обысками. Охрана политика не пропускала представителей СБУ и уверяла, что его нет дома. Поэтому подозрения Медведчуку и Козаку направили по месту жительства и работы.
- Впоследствии Медведчук заявил, что он "не прячется". 12 мая посетил прокуратуру и сообщил, что ознакомился с подозрением.
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