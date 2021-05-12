Медведчук не зміг одразу потрапити в кабінет Венедіктової через дзвінок: відео
Віктор Медведчук 12 травня прийшов у Офіс генпрокурора. Нардеп від ОПЗЖ, якому Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру, не відразу зумів потрапити до її кабінету. Причина полягала в тому, що у генпрокурорки був важливий дзвінок.
Джерело:телеграм Цензор.НЕТ
Віктор Медведчук прийшов у Офіс генпрокурора через те, що його підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
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Деталі візиту Медведчука
На відео, яке опублікували журналісти помітно, що проросійський нардеп прийшов у прокуратуру разом з соратниками. Зокрема його супроводжували однопартійці Вадим Рабінович та одіозний Ілля Кива.
Однак, відразу їм не вдалось зайти до кабінету Генерального прокурора України Ірини Венедіктової. На відео чутно, як секретарка каже, що у Венедіктової "дзвінок". Нардепи цікавляться, скільки потрібно чекати. Секретарка пропонує їм пройти до першого заступника генпрокурора.
Коротко про підозру Віктору Медведчуку
- 11 травня Ірина Венедіктова підписала підозру Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Їх звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
- Згодом на брифінгу Ірина Венедіктова та очільник СБУ Іван Баканов розповіли про 3 епізоди у справі проти них.
- Перший стосується передачі матеріальної та документальної бази родовища "Глибока". Так підприємство почало сплачувати податки не в український, а в російський бюджет. Другий щодо зливу російським спецслужбам інформації про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
- Третій щодо антиукраїнського проєкту "Промінь". Він стосувався зокрема й пропаганди в інформпросторі України.
- 11 травня правоохоронці прийшли до будинку Медведчука у Києві з обшуками. Охорона політика не пропускала представників СБУ й запевняла, що його немає вдома. Через це підозри Медведчуку і Козаку спрямували за місцем проживання і роботи.
- Згодом Медведчук заявив, що він "не ховається". 12 травня відвідав прокуратуру та повідомив, що ознайомився з підозрою.
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