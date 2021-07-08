Такое мнение высказал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко. Он также добавил, даже если меру ослабят – кум Путина бежать из страны не будет.
К теме Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве
По его мнению, Медведчук этот режим не нарушал, поэтому оснований, чтобы его усиливать – не будет. Но с другой стороны – преступление, которое ему инкриминируют, остается тяжелым. Поэтому все будет без изменений.
А то, что судебный процесс затягивают – это такая тактика. Медведчук работает на свою аудиторию, которой хочет показать как будто он "жертва политических репрессий, преследований".
Медведчук не будет убегать, – Лещенко
Если же вдруг предположить, что Медведчуку домашний арест отменят, – он не будет убегать из страны. Ему это запрещено.
"Если он сбежит, то перестанет быть украинским политиком и тогда его ценность теряется. В версии тех людей, которые его интегрировали, чтобы изнутри толкать государство в объятия Путина, он должен быть в Украине", – считает Лещенко.
Если он сбежит – то его карьера как украинского политика может подойти к концу. Более того, он уже теряет свое влияние – это показывают и рейтинги его партии ОПЗЖ, и телеканалы. "Пропагандистская машина не работает", – добавил Лещенко.
Лещенко о мере пресечения Медведчуку: видео
Дело Медведчука: главное
- Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор 11 мая объявила ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийском нардепу.