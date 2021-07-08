Такое мнение высказал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко. Он также добавил, даже если меру ослабят – кум Путина бежать из страны не будет.

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По его мнению, Медведчук этот режим не нарушал, поэтому оснований, чтобы его усиливать – не будет. Но с другой стороны – преступление, которое ему инкриминируют, остается тяжелым. Поэтому все будет без изменений.

А то, что судебный процесс затягивают – это такая тактика. Медведчук работает на свою аудиторию, которой хочет показать как будто он "жертва политических репрессий, преследований".

К слову. Препятствуя процессу своими нелепыми ходатайствами, адвокаты пытаются дотянуть до полуночи. Именно тогда завершится действие предыдущего приговора о круглосуточном домашнем аресте.

Медведчук не будет убегать, – Лещенко

Если же вдруг предположить, что Медведчуку домашний арест отменят, – он не будет убегать из страны. Ему это запрещено.

"Если он сбежит, то перестанет быть украинским политиком и тогда его ценность теряется. В версии тех людей, которые его интегрировали, чтобы изнутри толкать государство в объятия Путина, он должен быть в Украине", – считает Лещенко.

Если он сбежит – то его карьера как украинского политика может подойти к концу. Более того, он уже теряет свое влияние – это показывают и рейтинги его партии ОПЗЖ, и телеканалы. "Пропагандистская машина не работает", – добавил Лещенко.

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