Таку думку висловив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко. Він також додав, навіть якщо захід послаблять – кум Путіна тікати з країни не буде.
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На його думку, Медведчук цей режим не порушував, тож підстав, щоби його посилювати – не буде. Але з іншого боку – злочин, який йому інкримінують, залишається важким. Тому все буде без змін.
А те, що судовий процес затягують – це така тактика. Медведчук працює на свою аудиторію, якій хоче показати начебто він "жертва політичних репресій, переслідувань".
Медведчук не тікатиме, – Лещенко
Якщо ж раптом припустити, що Медведчуку домашній арешт скасують, – він не тікатиме з країни. Йому це заборонено.
"Якщо він втече, то перестане бути українським політиком і тоді його цінність втрачається. У версії тих людей, які його інтегрували, щоб зсередини штовхати державу в обійми Путіна, він має бути в Україні", – вважає Лещенко.
Якщо він втече – то його кар'єра як українського політика може добігти до кінця. Щобільше, він вже втрачає свій вплив – це показують і рейтинги його партії ОПЗЖ, і телеканали. "Пропагандистська машина не працює", – додав Лещенко.
Лещенко про запобіжний захід Медведчуку: відео
Справа Медведчука: головне
- Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.