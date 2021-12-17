Медведчук объяснил, за какие деньги ремонтирует свое роскошное имение в Пуще-Водице

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко находятся под санкциями. Политик прокомментировал, за какие средства ремонтирует свое роскошное поместье в Пуще-Водице.

Информацию о ремонте ранее распространили расследователи. 17 декабря народный депутат прокомментировал свой ремонт.

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Кум Путина рассказал, за какие деньги ремонтирует свое роскошное имение

Виктор Медведчук сказал, чтобы журналистка открыла его декларацию: "Посмотрите, сколько у меня есть средств наличными, задекларированных в соответствии с действующим законодательством".

И тогда поймете, за какой счет я ремонтирую дом, который принадлежит мне по праву собственности. Безусловно, за наличные. У вас сразу снимутся все вопросы. Открываете (декларацию – 24 канал), смотрите – и вопросов у вас не будет,

– отметил политик.

Он объяснил, что все "происходит в соответствии с законом".

Медведчук должен был подать изменения в декларацию

Заместитель главы общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Сергей Миткалик заявил, – если бы Виктор Медведчук тратил собственные наличные, то должен был в течение 10 дней внести информацию о существенных изменениях имущественного положения в декларацию. Именно так он должен был сообщить о том, что потратил наличные на ремонт поместья.

Ремонт – это расход. Если Виктор Медведчук из собственного кармана платил за что-то одним платежом больше 113 тысяч гривен в 2021 году, то обязан подать существенные изменения в имущественное положение,

– объяснил Миткалик.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что никакие санкции в любой стране не касаются наличных денег.

Поэтому Медведчук (Виктор – 24 канал) может свободно пользоваться наличными средствами по своему усмотрению. За любые услуги можно рассчитаться "кэшем",

– отметил Фурса.

Однако изменений в декларации, в частности в имущественном состоянии политика не зафиксировано. Согласно последнему документу, поданному 27 марта 2021 года, Виктор Медведчук наличными имеет 85 тысяч долларов, а его жена Оксана Марченко – 1,4 миллиона евро.

Что известно о ремонте дома Виктора Медведчука

11 ноября 2021 года журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывали о ремонте имения Виктора Медведчука. В частности говорится о его поместье в Пуще-Водице.

Там говорилось, что подсанкционный народный депутат продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. Всего имение имеет 4 этажа и один цокольный. Также там есть два лифта – служебный и для жителей, а также больше сотни помещений различного назначения.

Кроме того, дом имеет секретную комнату, массажные, комнаты для шуб, сауну, хамам, комнату отдыха и бассейн в более чем 18 метров.

Санкции против Виктора Медведчука ввели в феврале 2021 года. Тогда их ввел Совет национальной безопасности и обороны. Подробнее об ограничениях читайте здесь.

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