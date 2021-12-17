Інформацію про ремонт раніше поширили розслідувачі. 17 грудня народний депутат прокоментував свій ремонт.
Читайте також Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо літаків Медведчука та Козака
Кум Путіна Медведчук розповів, за які гроші ремонтує свій розкішний маєток
Віктор Медведчук сказав, щоб журналістка відкрила його декларацію: "Подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих у відповідності з діючим законодавством".
І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію – 24 канал), дивитесь – і питань у вас не буде,
– зазначив політик.
Він пояснив, що все "відбувається у відповідності з законом".
Медведчук мав подати зміни у декларацію
Заступник голови громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Сергій Миткалик заявив, – якщо б Віктор Медведчук витрачав власну готівку, то мав протягом 10 днів внести інформацію про суттєві зміни майнового стану в декларацію. Саме так він мав повідомити про те, що витратив готівку на ремонт маєтку.
Ремонт – це видаток. Якщо Віктор Медведчук з власної кишені платив за щось одним платежем більше 113 тисяч гривень у 2021 році, то зобов'язаний подати суттєві зміни до майнового стану,
– пояснив Миткалик.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що жодні санкції в будь-якій країні не стосуються готівки.
Тому Медведчук (Віктор – 24 канал) може вільно користуватися готівковими коштами на власний розсуд. За будь-які послуги можна розрахуватися "кешем",
– пояснив Фурса.
Проте змін у декларації, зокрема у майновому стані політика не з'явилось. Згідно з останнім документом, поданим 27 березня 2021 року, Віктор Медведчук готівкою має 85 тисяч доларів, а його дружина Оксана Марченко – 1,4 мільйона євро.
Що відомо про ремонт будинку Віктора Медведчука
- 11 листопада 2021 року журналісти оприлюднили розслідування, у якому розповідали про ремонт маєтку Віктора Медведчука. Зокрема мовиться про його маєток в Пущі-Водиці.
- Там мовилось, що підсанкційний народний депутат продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці. Загалом маєток має 4 поверхи та один цокольний. Також там є два ліфти – службовий та для мешканців, а також понад сотня приміщень різного призначення.
- Окрім того, будинок має секретну кімнату, масажні, кімнати для шуб, сауну, хамам, кімнату відпочинку і басейн у понад 18 метрів.
- Санкції проти Віктора Медведчука ввели у лютому 2021 року. Тоді їх запровадила Рада національної безпеки й оборони. Детальніше про обмеження читайте тут.
Віктор Медведчук пообіцяв підтримку Росії – дивіться відео