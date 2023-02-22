Медведчук хочет вернуть депутатский мандат: как отреагировали в Верховной Раде

В среду, 22 февраля, экснардеп от запрещенной ОПЗЖ подал иск против ВРУ. Однако его надежды о возвращении мандата напрасны.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в эфире телемарафона. По его словам, в иске от Медведчука говорилось о признании незаконным решения ВР о лишении его депутатских полномочий.

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Стефанчук рассказал, что увольнение депутатов-изменников происходило "абсолютно законным способом".

Сегодня я спокоен за судьбу этого иска, потому что мы сделали это в порядке, предусмотренном законом. Если бы мы сделали другим способом, тогда у таких людей были бы большие шансы восстановиться, если не через украинскую систему правосудия, то в Европейском суде по защите прав человека,

– заметил председатель ВР.

Он добавил, что для депутатов важно найти баланс: освобождение произойдет чистым способом и нардепы навсегда простятся с мандатами, или парламентарии будут играть незаконными вещами, но потом Украина снова получит предателей.

"Мне кажется, что мы идем по правильному пути, когда мы двигаемся в пределах и способах, предусмотренных Конституцией", – отметил Стефанчук.

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