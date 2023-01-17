Главный Иуда – больше не Янукович: кто стал новым крупнейшим предателем Украины

Итоги подведем. Статья и призыв Виктора Медведчука в газете "Известия" (которую, конечно, он сам не писал) оказались не нужны не только в Украине, но даже в России.

В Кремле полностью игнорируют изменения, произошедшие в Украине с начала войны

Местные "нацики" начали выть: как можно верить Медведчуку и строить на него какие-то планы после того, как он провалил всю политическую работу в мирное время?

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На что он может рассчитывать и каковы политические перспективы в условиях войны и тотальной ненависти к России, спрашивают они? Тот неловкий момент, когда с этим нельзя не согласиться. Эксцесс Медведчука показал как минимум три характеристики современного российского режима.

1. Архаичность.

Догма режима Путину предполагает, что нужно пытаться расширять присутствие в политических институтах большего количества стран. И если в странах ЕС приемлемым считается сам факт существования пророссийских сил (желательно с экономическим подтекстом), то в постсоветских странах они должны быть составной частью активного политического ландшафта. Поскольку именно от их присутствия зависит возможность политически контролировать температуру отношения к Москве в странах, граничащих с Россией. Вообще отдельная история – Украина и Беларусь.

2. Неадекватность и неповоротливость.

Думать, что в Украине в ближайшие десятилетия у пророссийской партии есть хоть какие-то шансы – значит полностью игнорировать характер произошедших в стране после 24 февраля 2022 года изменений.

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Вопрос даже не в тотальном снижении уровня поддержки партий, которые мимикрируют намерение захватить Украину добрососедскими отношениями с Россией. Дело в работе спецслужб, запросе общества на ответственность за коллаборационизм и так далее.

Война привела к увеличению внутреннего порога справедливости. Одна только мысль о сочувствии агрессору, возможность "сойтись посередине" уже является демонстрацией предательства своей страны. У большинства украинцев желание мести и справедливая агрессивность по отношению к россиянам (часть из которых развязала войну, а другая, – с фанатизмом в глазах, поддерживает первую в ее убийственном желании уничтожить Украину как таковую), заняли место, которое до войны занимали внутреннее безразличие и чувство "меня это не касается".

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3. Мафиозность.

Медведчук колоссально воровал на построении российской агентуры в Украине. Он воровал живыми деньгами и предприятиями. Он врал кураторам и успокаивал их баснями о том, что "русского солдата будут встречать в Киеве с цветами". И при этом политическом и агентурном провале он все равно остался на каком-то месте в орбите приближенных к Путину людей.

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Более того, судя по всему, он перехватил лавры главного предателя и Иуды у Януковича, Азарова и других Арбузовых вместе взятых. Вот здесь действительно срабатывает правило "Мы своих не бросаем".

Если ты готов лгать, ползать, целовать кольцо босса – значит ты "наш", какой бы проступок ни совершил. С другой стороны, очевидно, что Медведчук полностью находится под контролем Кремля. Тот, в свою очередь, использует его как "петрушку" – глубоко засунув руку в задний проход, выдавливая из него необходимые более приближенным и ответственным товарищам слова.