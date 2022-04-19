Медведчук – трус, он дает показания, чтобы "выжить", – Подоляк

Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук дает показания правоохранительным органам для того, чтобы "выжить".

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он считает, что Медведчук так интенсивно дает показания, потому что хочет жить.

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Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине,

– сказал Подоляк.

Также он сказал, что важно получить конкретные юридически зафиксированные показания Медведчука относительно того, почему, как и благодаря кому именно он смог стать олигархом в Украине после того, как был уже на дне с 2015 года.

Напомним, ранее Виктор Медведчук выступил с просьбой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту России Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. В то же время реакции России на эту просьбу до сих пор нет.

Михаил Подоляк также заявлял, что это единственное предложение, с которым может согласиться Украина – обмен Мариуполя на Медведчука.

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