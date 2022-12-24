"Украинцы считают себя россиянами": какую утопию навеял Путину Медведчук

Бывший украинский пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук внушил диктатору идею, что украинцы считают себя россиянами. Хотел ли он таким образом услужить, понимал ли реальные последствия своего пустословия Медведчук – сейчас сложно сказать.

Путин убедил Путина, что украинцы и россияне "один народ"

Именно Медведчук перед войной убедил Путина, что украинцы и россияне один народ, и, мол, они ждут прихода России, а затем будут встречать оккупантов с цветами.

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WSJ напоминает, что после начала полномасштабной войны Медведчука арестовали в Украине и впоследствии обменяли на украинских военнопленных.

И подчеркивают, что именно недостаточная информированность Путина о ходе войны, которую навеяли ему его приспешники, стала причиной краха.

Сами же путинские приспешники это тоже признают. В частности, депутат госдумы России от "единой России" Константин Затулин сказал, что Путин "выходил из неполного понимания ситуации и в чем-то был не совсем корректным".

У Путина нет реального видения ситуации

В то же время, ФСБ корректировала данные опросов, чтобы убедить Путина, что украинцы будут рады российским солдатам. Поэтому социологические исследования, которые показывали диктатору, оказались полностью сфабрикованными.

Впрочем, очевидно, сейчас Путину уже открылась правда. Ведь скрывать потери российской армии и непокоренность украинского народа уже более 300 дней – нереально.

Однако признавать свои ошибки Путин не торопится. Безумный диктатор, как загнанный зверь, пытается продолжать поддерживать вымышленную картинку "спецоперации" в Украине, накладывая цензуру абсолютно на все российское общество.