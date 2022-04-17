Медведчук уже начал "сдавать" людей, – экс-премьер Гончарук

СБУ все-таки удалось задержать Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста. Стало известно, что кум Путина уже начал разоблачать определенных людей и рассказывать о них.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно сообщил Алексей Гончарук – бывший премьер-министр Украины. По его словам, этого следовало было ожидать.

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В России будут думать, что он всех "сдал", – Гончарук

Гончарук отметил, что Украина правовое государство, поэтому не может применять пытки, чтобы "выбить" из Медведчука нужную информацию, однако украинские спецслужбы достаточно креативные для того, чтобы получить желаемое.

Это крысы. Они "сдадут" друг друга наперегонки. Медведчук уже начал "сдавать" людей. Я немного забегаю вперед, но подробности, к сожалению, сказать не могу,

– заявил экс-премьер.

Он отметил, что это ожидаемо, ведь у таких как Медведчук есть порода, поэтому ему подобные и будут "сдавать" и "стучать". Тем более, у Медведчука нет будущего уже даже в России.

"Даже, если теоретически представить, что его выдадут России, там он будет всегда с клеймом предателя. Его тоже буду подозревать всегда в том, что он всех сдал, а это, кстати, недалеко от правды ", – рассказал Гончарук.

Что в Кремле могут сделать с Медведчуком

Также бывший премьер-министр подтвердил, что Медведчук действительно воровал выделяемые ему деньги. В Кремле об этом хорошо известно.

"Это такая порода. Это знают, поэтому его там слава и успех не ждут. В любом случае он закончит свою жалкую жизнь на нарах или как-то иначе", – добавил он.

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Гончарук, в частности, предположил даже расправу с Медведчуком. Якобы в России могут понять, что не смогут получить кума Путина, поэтому убьют в самой Украине.

Они сделают все для того, чтобы он не свидетельствовал против них,

– считает экс-премьер.