Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пророссийского политика в Украине и кума Владимира Путина Виктора Медведчука человеком, который, очевидно, добра нашей стране не желает и имеет длительные связи с российскими спецслужбами.

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В интервью популярному российскому журналисту Юрию Дудю Гордон так охарактеризовал Медведчука:

очень талантливый человек честный враг Украины, потому что он никогда не менял своих позиций (за это Гордон выразил Медведчуку уважение, потому что "любит честных врагов") человек, близко связанный с Путиным и наиболее доверенное лицо Путина по Украине. человек, который добра Украине не желает. человек, который сотрудничал с молодых лет с КГБ и имеет давние связи в этом ведомстве.

А 24 канал еще напомнит о пророссийских стратегиях, которые Медведчук хочет реализовать в Украине. Против кума Путина ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство из-за того, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

Но несмотря на, очевидно, недоброжелательное отношение Гордона к куму Путина, украинский журналист часто выступает на телеканале "112 Украина", покупку которого приписывают именно Медведчуку. Однако этим Гордон не занимается, убеждая, что сохраняет за собой право говорить в эфире то, что думает.

"Я выступаю на "112-м". Мне задают вопросы, я на них отвечаю. Каждую неделю, иногда по два раза. И я на этом телеканале, когда Медведчук его купил, сказал, что Медведчук – хозяин телеканала, на котором я выступаю, является врагом Украины. И я об этом говорю прямо сейчас. И мне все равно – пригласят меня туда или нет. Клянусь, мне это по барабану", – сказал Гордон.

Зачем Медведчуку телеканал? Виктор Медведчук по постмайдановской власти вышел из политического закулисья благодаря своему участию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. А накануне выборов 2019 года, похоже, решил полностью вернуться в публичную политику.



В начале августа стало известно, что Медведчук приобщился к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая целит в следующий парламент, рассчитывая на широкую поддержку юго-восточного электората. Зрители отмечают существенный рост присутствия Вадима Рабиновича в эфире "112-го" канала в августе 2018 года.



Таким образом, накануне выборов украинский медийный ландшафт претерпевает изменения, и в нем появляются новые игроки с политическими амбициями. А в этом случае – геополитическими.

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