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      Медведчук – дуже талановита людина і ворог України, – Гордон

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      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Getty Images

      Український журналіст Дмитро Гордон назвав проросійського політика в Україні і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука людиною, яка, очевидно, добра нашій країні не бажає та має тривалі зв'язки з російськими спецслужбами.

      Читайте також: Чим небезпечний Медведчук для України

      В інтерв'ю популярному російському журналісту Юрію Дудю Гордон так охарактеризував Медведчука:

      • дуже талановити людина
      • чесний ворог України, бо він ніколи не змінював своїх позицій (за це Гордон висловив Медведчуку повагу, бо "любить чесних ворогів") 
      • людина, близько пов'язана із Путіним і найбільш довірена особа Путіна по Україні.
      • людина, яка добра Україні не бажає.
      • людина, яка співпрацювала з молодих років з КДБ та має давні зв'язки у цьому відомстві. 

      А 24 канал ще нагадає про проросійські стратегії, які Медведчук хоче реалізувати в Україні. Проти кума Путіна ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Та попри, очевидно, недоброзичливе ставлення Гордона до кума Путіна, український журналіст часто виступає на телеканалі "112 Україна", купівлю якого приписують саме Медведчуку. Проте цим Гордон не переймається, переконуючи, що зберігає за собою право говорити в ефірі те, що думає. 

      "Я виступаю на "112-ому". Мені задають питання, я на них відповідаю. Кожного тижня, іноді по два рази. І я на цьому телеканалі, коли Медведчук його купив, сказав, що Медведчук – господар телеканалу, на якому я виступаю, є ворогом України. І я про це говорю прямо зараз. І мені все одно – запросять мене туди чи ні. Клянусь, мені це по барабану", – сказав Гордон. 

      Навіщо Медведчуку телеканал?
      Віктор Медведчук за постмайданної влади вийшов із політичного закулісся завдяки своїй участі у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. А напередодні виборів 2019 року, схоже, вирішив повністю повернутись у публічну політику.

      На початку серпня стало відомо, що Медведчук долучився до партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка цілить у наступний парламент, розраховуючи на широку підтримку південно-східного електорату. Глядачі відмічають суттєве зростання присутності Вадима Рабіновича в ефірі "112-го" каналу в серпні 2018 року.

      Таким чином, напередодні виборів український медійний ландшафт зазнає змін, і в ньому з’являються нові гравці з політичними амбіціями. А в цьому разі – геополітичними.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Журналісти ЗМІ Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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