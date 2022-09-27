Медведчук "стоит" 5 миллиардов долларов: почему он так нужен путину

Накануне кума путина виктора медведчука обменяли на защитников "Азовстали". Предатель не представляет никакой ценности для Украины, более того – рассказал все, что нужно было.

Поговаривают, медведчук "стоит" 5 миллиардов долларов. Об этом 24 каналу сказал американский политолог Рамис Юнус.

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Большой успех украинской дипломатии

"Украина добилась хорошего успеха, во-первых, арестовав его и не дав ему убежать. Она его по полной программе использовала, если бы она его не использовала – его бы не отдали. Более того, его хорошо продали", – подчеркнул Юнус.

Вокруг героев "Азовстали", а особенно – командиров, шли немало спекуляций. "Разговоры о судебных процессах в Мариуполе и все остальное, что придумали. Зеленский лишь пригрозил пальчиком, как они сразу же прореагировали на это. А какие эпитеты мы слышали из пропагандистских каналов!", – подчеркнул Юнус. Несмотря на это, героических защитников Мариуполя удалось освободить.

Это дипломатический успех не только Турции, но и президента Зеленского и всей его команды,

– отмечает политолог.

Как отмечает Юнус, нам удалось спасти немало знаковых военнопленных для Украины. Медведчук же – единственный знаковый военнопленный для россии.

Для россии вся масса военнопленных, подчеркивает политолог, не представляет большой ценности, для путина это – "пушечное мясо". Но медведчук для него ценен в личном плане и не только для него, ведь какие-то огромные деньги проходили через него.

"Есть конкретные люди, которые хотели бы с этим разобраться. Не знаю, сам ли путин или его ближайшее окружение, но именно для этого его туда и отпускают. Его просто хорошо обменяли. Вы от этого выиграли", – убежден он.

Украина обменяет всех военнопленных

Принимая во внимание мобилизацию в россии, вскоре обменный фонд Украины значительно пополнится. "У вас даже будут проблемы с тем, где их держать. Когда придет время обменивать военнопленных, я уверен, что вы обменяете всех остальных", – говорит Юнус.

Политолог уверяет, что дальнейшие удачные обмены будет определять еще больший успех ВСУ на фронте. "Учитывая, как развиваются события, ваш успех на Харьковском направлении далеко не последний", – подытожил он.

Возвращение защитников "Азовстали": коротко

Вечером 21 сентября стало известно о масштабном обмене пленными. Так, Украина вернула домой 215 героев. Их обменяли на 55 оккупантов и кума путина виктора медведчука, предавшего Украину.

В частности, из российского плена освободили 5 боевых командиров. Отмечают, что освобожденные боевые командиры будут до конца войны находиться на территории Турции – в комфортных условиях и на полном обеспечении. Очевидно, что россияне слишком боятся их возвращения на поле боя.

В сети появилась первая реакция родственников освобожденных пленников. Они очень счастливы, что их близкие уже свободны. Впрочем, жены защитников призвали не забывать о тех, кто до сих пор находится в плену.

Освободить удалось и Екатерину Полищук, у которой псевдоним "Пташку". Она запомнилась украинцам не только своей храбростью, но и своим волшебным пением. Также домой вернули медика Марьяну Мамонову, которая находится на 9 месяце беременности, фотографа Дмитрия "Ореста" Казацкого и полицейского из Мариуполя Святослава Ермолова.

Среди освобожденных защитников и Михаил Дианов, фото которого облетело весь мир. Домой он вернулся в ужасном состоянии, в частности, морской пехотинец потерял несколько сантиметров кости в руке. Для лечения героя нужно много денег, поэтому украинцы сразу же организовали сбор. За сутки удалось собрать более 5 миллионов гривен.

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