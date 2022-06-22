Медведчуку продлили срок содержания под стражей до начала августа

Львовский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о продлении срока действия меры пресечения госпредателю и куму Путина – Виктору Медведчуку.

Так, согласно решению суда, Виктор Медведчук будет находиться под стражей по меньшей мере до 9 августа без определения размера залога.

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Такое решение следователь судья Лычаковского районного суда Львова принял еще 9 июня. Уже после этого суд арестовал имущество Медведчука.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его объявления, а подозреваемому, то есть находящемуся под стражей Медведчуку, с момента вручения ему копии постановления.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но 12 апреля его задержали сотрудники СБУ. Впоследствии Лычаковский районный суд Львова арестовал кума Путина без права на залог.

При этом Украина рассматривала возможность обменять задержанного кума Путина на защитников и гражданских из "Азовстали", однако Кремль отказался это делать.

В чем подозревают Виктора Медведчука

В общей сложности против Виктора Медведчука возбуждено 4 дела:

о госизмене,

угольное дело,

дело о так называемой "трубе Медведчука",

и еще одно дело, подробности которого пока не разглашают.

Кум Путина начал давать показания

В конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук начал давать показания не только о своей деятельности, но и показания против всех своих бизнес-партнеров. По его словам, дело активно развивается.

Впоследствии стало известно, что Медведчук начал давать показания, в которых рассказал о роли Петра Порошенко в так называемом "угольном деле" и работе действовавшей в Украине преступной схемы.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что в настоящее время Офис генпрокурора по делу о государственной измене Медведчука устанавливает и проверяет другие факты преступлений в рамках уголовного производства. В частности, устанавливает новых фигурантов и проверяет информацию, которая уже содержится в деле. После этого СБУ сообщила о подозрении в государственной измене политтехнологу и другу Медведчука Михаилу Погребинскому.

Также сейчас разыскивают другого подозреваемого по этому делу, соратника кума Путина Тараса Козака. Подозреваемый бежал из Украины еще зимой 2021 года.

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