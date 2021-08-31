Медведчуку снова собираются продлить домашний арест
Источник:фейсбук Рената Кузьмина
Виктора Медведчука хотят еще два месяца держать под домашним арестом. 31 августа ему вручили соответствующее ходатайство о продлении меры пресечения.
О возможном продлении домашнего ареста Виктора Медведчука написал его однопартиец Ренат Кузьмин. Он опубликовал в своем фейсбуке соответствующее фото ходатайства ГБР.
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"Может уничтожить материалы"
Это ходатайство 31 августа вручили Виктору Медведчуку. Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Медведчука хотят продлить на 2 месяца. Как пишет Кузьмин, мотивация этого – "уничтожение материалов".
Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, поскольку прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить,
– написал Кузьмин.
Нардеп пошутил, что такое уничтожение невозможно, потому что Медведчук и его адвокаты якобы под пристальным наблюдением работников ГБР знакомятся с бумагами.
Ходатайство вручили Виктору Медведчуку / Фото со страницы Рената Кузьмина
Полный текст публикации Рената Кузьмина
Как известно, расследование в отношении Медведчука давно завершено и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела. Это означает, что повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене. Это по закону. Но в Украине с недавних пор закон не действует.
Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, поскольку прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить...
Вопрос: зачем оставлять Медведчука под домашним арестом, если ознакомление с делом происходит не у него дома, а в специальном помещении ГБР, оснащенном двумя стационарными видеокамерами, в присутствии адвокатов, следователя и двух оперативников, один из которых снимает на видео процесс ознакомления своей видеокамерой? И как Медведчук сможет уничтожить 67 томов дела? Да и зачем ему это, ведь прокуроры при расследовании допустили так много процессуальных нарушений, обвинительного приговора по нему никогда не будет.
Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неизбежно примет решение в его пользу. Иными словами, власть просто издевается. И даже не над Медведчуком. Власть издевается над правосудием и всем украинским народом. Что ж, посмотрим какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд?