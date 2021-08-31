Про ймовірне продовження домашнього арешту Віктора Медведчука написав його однопартієць Ренат Кузьмін. Він опублікував у своєму фейсбуці відповідне фото клопотання ДБР.
Тим часом Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я, – журналіст
"Може знищити матеріали"
Це клопотання 31 серпня вручили Віктору Медведчуку. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Медведчука хочуть продовжити на 2 місяці. Як пише Кузьмін, мотивація цього – "знищення матеріалів".
Мотивація: Медведчук повинен перебувати під арештом, оскільки прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити,
– написав Кузьмін.
Нардеп зіронізував, що таке знищення неможливо, бо Медведчук і його адвокати начебто під пильним наглядом працівників ДБР знайомляться з паперами.
Клопотання вручили Віктору Медведчуку / Фото зі сторінки Рената Кузьміна
Повний текст публікації Рената Кузьміна
Як відомо, розслідування відносно Медведчука давно завершено і прокуратура почала знайомити сторону захисту з матеріалами справи. Це означає, що вплинути на результати розслідування Медведчук вже ніяк не може і домашній арешт, який обирався на час слідства, підлягає скасуванню. Це по закону. Але в Україні з недавніх пір закон не діє.
Сьогодні о 17.30 Медведчуку вручено нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці. Мотивація: Медведчук повинен перебувати під арештом, оскільки прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити …
Питання: навіщо залишати Медведчука під домашнім арештом, якщо ознайомлення зі справою відбувається не у нього вдома, а в спеціальному приміщенні ДБР, оснащеному двома стаціонарними відеокамерами, в присутності адвокатів, слідчого і двох оперативників, один з яких знімає на відео процес ознайомлення своєю відеокамерою? І як Медведчук зможе знищити 67 томів справи? Та й навіщо йому це, адже прокурори при розслідуванні допустили так багато процесуальних порушень, що обвинувального вироку по ньому ніколи не буде.
Медведчук однозначно буде виправданий, а ЄСПЛ неминуче прийме рішення на його користь. Іншими словами, влада просто знущається. І навіть не над Медведчуком. Влада знущається над правосуддям і всім українським народом. Що ж, подивимося яке рішення за клопотанням прокурора тепер прийме суд?