Про ймовірне продовження домашнього арешту Віктора Медведчука написав його однопартієць Ренат Кузьмін. Він опублікував у своєму фейсбуці відповідне фото клопотання ДБР.

Тим часом Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я, – журналіст

"Може знищити матеріали"

Це клопотання 31 серпня вручили Віктору Медведчуку. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Медведчука хочуть продовжити на 2 місяці. Як пише Кузьмін, мотивація цього – "знищення матеріалів".

Мотивація: Медведчук повинен перебувати під арештом, оскільки прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити,

– написав Кузьмін.

Нардеп зіронізував, що таке знищення неможливо, бо Медведчук і його адвокати начебто під пильним наглядом працівників ДБР знайомляться з паперами.



Клопотання вручили Віктору Медведчуку / Фото зі сторінки Рената Кузьміна

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора 20 серпня завершив розслідування справи щодо ймовірної держзради нардепа Віктора Медведчука. Матеріали справи відкрили нардепу та його адвокатам.

Повний текст публікації Рената Кузьміна

Як відомо, розслідування відносно Медведчука давно завершено і прокуратура почала знайомити сторону захисту з матеріалами справи. Це означає, що вплинути на результати розслідування Медведчук вже ніяк не може і домашній арешт, який обирався на час слідства, підлягає скасуванню. Це по закону. Але в Україні з недавніх пір закон не діє.

Сьогодні о 17.30 Медведчуку вручено нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці. Мотивація: Медведчук повинен перебувати під арештом, оскільки прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити …

Питання: навіщо залишати Медведчука під домашнім арештом, якщо ознайомлення зі справою відбувається не у нього вдома, а в спеціальному приміщенні ДБР, оснащеному двома стаціонарними відеокамерами, в присутності адвокатів, слідчого і двох оперативників, один з яких знімає на відео процес ознайомлення своєю відеокамерою? І як Медведчук зможе знищити 67 томів справи? Та й навіщо йому це, адже прокурори при розслідуванні допустили так багато процесуальних порушень, що обвинувального вироку по ньому ніколи не буде.

Медведчук однозначно буде виправданий, а ЄСПЛ неминуче прийме рішення на його користь. Іншими словами, влада просто знущається. І навіть не над Медведчуком. Влада знущається над правосуддям і всім українським народом. Що ж, подивимося яке рішення за клопотанням прокурора тепер прийме суд?