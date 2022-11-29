НАТО должно покаяться, – Медведев в отчаянии призвал Альянс распуститься

Дмитрий Медведев пришел к "серьезному выводу" – НАТО должно распуститься. "Великий россиянин" считает, что 30 стран срочно должны "покаяться".

Новую порцию маразма марионетка Владимира Путина выразил в своем телеграмме, сообщает 24 канал. Похоже, что единственными обязанностями заместителя председателя Совбеза России есть периодически придумывать какой-то абсурд и фейки.

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На этот раз Медведев высказался о НАТО

Российский чиновник в весьма дипломатической манере назвал представителей НАТО "наглыми выскочками". Медведев, который, как и другие российские чиновники, причастен к убийству украинцев, заявил, что это Альянс во всех странах "убивает" стариков й и детей.

Мол, НАТО снабжает оружием всякий "сброд". При этом Медведев забыл упомянуть, что в его стране вообще зеков на войну посылают. Затем эти преступники в составе ЧВК "Вагнер" убивают российских "мобиков".

Далее Медведев начал рассказывать, что НАТО возглавляют "преступники", действующие только в пользу так называемых "англосаксонских стран". Однако он забыл, что Россию возглавляют преступники, действующие исключительно в собственных интересах.

Цивилизованному миру эта организация (НАТО – 24 канал) не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступная группировка. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить грехи,

– резюмировал российский политик.

В конце Медведев добавил, что если НАТО предоставит Украине ПВО Patriot, то "вторая армия" мира сразу их уничтожит. Пожалуй, это будет так же, как и с системами HIMARS, которые россияне чуть ли не каждый день уничтожали на словах. На деле же оказалось, что оккупанты не смогли попасть ни в один из комплексов.

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В предыдущий раз приспешник Путина мечтал о захвате Киева. Это выглядело особенно ничтожно на фоне того, что недавно россияне сбежали из Херсона.