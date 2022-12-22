Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин назвал войну России против Украины "кризисом".

Интересно Китаю выгодно "подвесить" Путина, – политолог о цели визита Медведева в Си Цзиньпин.

Медведев ни на что не влияет

Подоляк отметил, что Медведев не является человеком, который на что-то влияет, формирует смыслы, но Путин решил, что сделает "многоходовку" отправив его в Китай. Однако Китай – это о стратегическом планировании на 50 – 100 лет, и ему не нужна Россия, являющаяся аутсайдером в мире ныне. Впрочем, определенные отношения Китай с Россией все же имел, она была необходима ему, как этакая собачка, которая будет лаять на весь мир.

Но эта собачка в какой-то момент не выдержала и набросилась на человека. Безусловно, это своя собачка. Надо бы как-то защитить. Но ты понимаешь, что она неправа. Таким образом, абсолютно искренне Китай не хочет демонстрировать дополнительную поддержку России. К примеру, нет сегодня общения между Путиным и Си Цзиньпинем. И больше – условия, которые выдвигает Си Цзиньпин для России – очень четкие,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что во время Олимпиады в Пекине Путин пообещал Цзиньпину, что "спецоперация" продлится 2 недели и не будет иметь последствий для экономики мира, порядка и т.д. Сейчас Китай хотел бы получить какие-то разъяснения по поводу того, что война длится уже 10 месяцев с безумными последствиями. Путин считает это оскорблением для себя, потому и отправил Медведева, но это ему очень сильно отразится.

Подоляк о том, что Путин использовал Медведева для "многоходовки" по Китаю: смотрите видео

Россия унизила Китай и будет иметь последствия

По словам советника главы Офиса Президента Украины, будет несколько последствий визита Медведева в Китай:

Россия оскорбила Китай. Это дипломатически поняли все и главное Пекин.

Китай это оценит, и у России будут негативные последствия для себя.

Китай не будет сближаться с Россией, потому что в этом нет никакого экономического и политического смысла.

Китай не будет напрямую помогать России в этой войне. В частности, передавая комплекты для Беларуси, которая потом отдаст их России.

Беларус ничего существенного производить для России не будет. И точно не за счет комплектов из Китая.

"Китай четко понимает, что ни Беларусь, ни Россия именно сегодня не являются странами, с которыми нужно ассоциироваться. Это не те страны. И таким образом Китай будет дистанционно, информационно кое-где говорить, что не может быть полярный мир, давайте говорить. Ну, такова классическая тема о "многополярном мире". Но между тем Китай не будет разрушать отношения с ЕС или тем более с США ради России. И тем более Беларуси", - подчеркнул Подоляк.

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