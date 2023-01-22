В Кремле болезненно пытаются выжать из себя некую идеологию. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, все эти нарративы мы от российских властей и ее пропагандистов слышали неоднократно.
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Россия хочет поделить Европу
Он напомнил, что Медведев повторяет старые тезисы российской пропаганды: "новая отечественная война", "окончить войну в новом Берлине – Киеве", "бандеровцы – нацисты".
Разве что они начали педалировать тему, что "западные страны – потомки Гитлера",
– считает оппозиционный политик.
Он напомнил, что именно Запад – победитель в реальной войне.
"В отличие от Советского Союза, Великобритания и США (мы не говорим о странах, которые были оккупированы) союзниками Гитлера не были. Соединенные Штаты в Мюнхенском соглашении не участвовали", – отметил он.
Однако, по его словам, Советский Союз, под руководством Сталина, из 6 лет Второй мировой войны 2 года был союзником Гитлера. А также подписал договор о ненападении и тайном Протоколе о дружбе, в котором они вместе с Германией поделили часть Европы.
"Поэтому не надо Медведеву рассказывать "сказки" о том, кто является "поджигателем войны" и кто является "потомком Гитлера". Поведение Москвы сегодня - это наследие именно тех времен, когда по праву сильного они хотят поделить Европу. А Европа вместе с цивилизованным миром говорит "нет", – подчеркнул правозащитник.
Украина сегодня является освободителем от нацизма
По его мнению, Москва перекладывает ответственность на других, мол, на Западе – "потомки Гитлера", а россияне – "красная армия".
Но так уже не получится. Россия есть и "потомки Гитлера", и "красной армии" со всем худшим, что у нее было,
– отметил Фейгин.
Он считает, что скорее освободителем от нацизма является Украина, которая снова пытается сделать то, что происходило во время Второй мировой войны – только с Востока освободиться от этого угнетения.
"Поэтому не России называть себя потомками "защитников от нацизма в Европе". Потому что они потомки подписавших Пакт Молотова - Риббентропа", - подчеркнул Фейгин.
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Зэки ждут в окопах
Оппозиционный политик также обратил внимание на то, что Медведев, называя войну с Украиной "новой отечественной", почему-то не отправляет на фронт своего сына, который некоторое время жил в США и имел там бизнес.
"Во время Второй мировой войны Сталин отправлял своего сына на фронт и тот погиб. У Хрущева тоже погиб сын. Все воевали, даже Брежнев. Пусть сын Медведева поедет на фронт - в окопах его ждут зеки", - заметил Марк Фейгин.
Какие еще заявления делал Дмитрий Медведев
- В России граждан, выехавших за пределы страны и высказывающихся против диктатуры Путина, признают предателями. Чтобы вернуться домой, их заставят публично раскаиваться. Такое мнение, по информации СМИ, выразил Дмитрий Медведев. По его словам, "предателей, ненавидящих Россию, следует рассматривать как врагов общества".
- После того, как Путин объявил "рождественское перемирие", в Россию обрушился шквал критики и обвинений. Такая реакция особенно не понравилась Медведеву. Он заявил, что "украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли".
- Владимир Путин начал искать возможность заглушить голоса любой критики в свой адрес. Особо резко критикуют действующую власть российские милитарные блоггеры. Медведев пригрозил им, напомнив о цензуре времен Второй мировой. Он заявил, что во властных кругах начались серьезные дискуссии между руководством по вопросу, как быть с теми, кто критикует власть и ищет "изменников, которые перешли на сторону врага".