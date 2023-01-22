В Кремлі болісно намагаються вичавити з себе якусь ідеологію. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, всі ці наративи ми від російської владі і її пропагандистів чули неодноразово.
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Росія хоче поділити Європу
Він нагадав, що Медведєв повторює старі тези російської пропаганди: "нова вітчизняна війна", "закінчити війну у новому Берліні – Києві", "бандерівці – нацисти".
Хіба що вони почали педалювати тему, що "західні країни – нащадки Гітлера",
– вважає опозиційний політик.
Він нагадав, що саме Захід – переможець в реальній війні.
"На відміну від Радянського Союзу, Великобританія та США (ми не говоримо про країни, які були окуповані) союзниками Гітлера не були. Сполученні Штати у Мюнхенській угоді не брали участь", – зауважив він.
Проте, за його словами, Радянський Союз, під керівництвом Сталіна, з 6 років, що тривала Друга світова війна, 2 роки був союзником Гітлера. А також підписав договір про ненапад і таємний Протокол про дружбу, в якому вони разом з Німеччиною поділили частину Європи.
"Тому не треба Медведєву розповідати "казки" про те, хто є "підпалювачем війни" і хто є "нащадком Гітлера". Поведінка Москви сьогодні – це спадок саме з тих часів, коли за правом сильного вони хочуть поділити Європу. А Європа разом з цивілізованим світом говорить "ні", – підкреслив правозахисник.
Україна сьогодні є визволителем від нацизму
На його думку, Москва перекладає відповідальність на інших, що, мовляв, на Заході – "нащадки Гітлера", а росіяни – "червона армія".
Але так вже не вийде. Росія є і "нащадками Гітлера", і "червоної армії" з усім найгіршим, що в неї було,
– зазначив Фейгін.
Він вважає, що скоріше визволителем від нацизму є Україна, яка знову намагається зробити те, що відбувалось під час Другої світової війни – тільки вже зі Сходу звільнитись від цього пригноблення.
"Тому не Росії називати себе нащадками "захисників від нацизму в Європі". Тому що вони нащадки тих, хто підписав Пакт Молотова – Ріббентропа", – наголосив Фейгін.
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Зеки чекають в окопах
Опозиційний політик також звернув увагу на те, що Медведєв, називаючи війну з Україною "новою вітчизняною", чомусь не відправляє на фронт свого сина, який певний час жив в США і мав там бізнес.
"Під час Другої світової війни Сталін відправляв свого сина на фронт і той загинув. У Хрущова теж загинув син. Всі воювали, навіть Брєжнєв. Нехай син Медведєва поїде на фронт – в окопах його чекають зеки", – зауважив Марк Фейгін.
Які ще заяви робив Дмітрій Медведєв
- В Росії громадян, які виїхали за межі країни і висловлюються проти диктатури Путіна, визнають зрадниками. Аби повернутися додому, їх примусять публічно каятися. Таку думку, за інформацією ЗМІ, висловив Дмітрій Медведєв. За його словами, "зрадників, які ненавидять Росію, слід розглядати як ворогів суспільства".
- Після того, як Путін оголосив "різдвяне перемир'я", на Росію обвалився шквал критики та обвинувачень. Така реакція особливо не сподобалась Медведєву. Він заявив, що "українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято, а їхні керівники її відкинули".
- Владімір Путін почав шукати можливості заглушити голоси будь-якої критики на свою адресу. Особливо різко критикують чинну владу російські мілітарні блогери. Медведєв пригрозив їм, нагадавши про цензуру часів Другої світової. Він заявив, що у владних колах почалися серйозні дискусії між керівництвом щодо питання, як бути з тими, хто критикує владу і шукає "зрадників, які перейшли на бік ворога".