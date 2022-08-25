медведев сдал путина, – Шейтельман о новом пьяном бреде россиян

дмитрий медведев известен своими маразматическими заявлениями по Украине. Он снова заявил, что победа будет за россией, а вариантов разрешения войны всего "полтора".

Однако четко их очертить заместитель председателя совета безопасности россии не смог. А это о многом свидетельствует. Об этом на эксклюзивном стриме 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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По его словам, медведев снова вернулся к тезису путина о "военных, которые должны совершить переворот". Хотя он сам говорит о "недвусмысленности", эти его вбросы абсолютно двусмысленны.

"Он говорит о "признании" целей войны. Однако он их не называет, так же как и путин до сих пор не может их очертить", – подчеркнул политтехнолог.

Выходит, что для них самих эти цели тоже достаточно размыты. Вместе с тем удивителен тот факт, что эти угрозы очень неконкретны, что не похоже на путинского приспешника.

Это подтверждение того, что медведев не знает, что сказать. Равно как и путин. Он в этом своем посту уже не уверен, что им нужно "признаваться". медведев этим сдал шефа. Тем, что подтвердил растерянность,

– убежден Шейтельман.

Медведев рассказал о "полуторах сценариях" развития событий в Украине

российские власти не верят в возможность победы Украины и убеждены, что существует всего "полтора сценария" дальнейшего развития событий. Их озвучил заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев.

"Прогнозы победы строят в Киеве и украинофильных странах Запада. На самом деле все это ложь чистой воды и демагогия для обработки электората", – утверждает российский чиновник.

По мнению медведева, существуют только "полтора сценария" дальнейшего развития событий.

"Первый – достижение всех целей СВО ("специальная военная операция", официальный российский эвфемизм для определения войны в Украине – 24 канал) и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот в Украине, а уже впоследствии признание итогов", – мечтает медведев.

Полностью стрим Соляр с Шейтельман: смотрите видео