Медведев, шойгу и сотни других муртадов путина – под санкциями: у Зеленского показали указ

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 человек из россии, занимающих руководящие государственные должности. Среди них оказались дмитрий медведев, сергей шойгу, валерий герасимов и сотни других.

Своим указом Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны. Все подсанкционные лица – несут ответственность за войну в Украине.

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Ввести в действие решение СНБО от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры",

– говорится в указе.

Какие россияне оказались в санкционном списке

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев;

заместитель секретаря совета безопасности рашид нургалиев;

секретарь совета безопасности николай патрушев;

министр юстиции константин чуйченко;

директор ФСБ александр бортников;

мэр Москвы сергей собянин;

руководитель администрации президента россии антон вайно;

министр финансов антон силуанов;

представитель по вопросам природоохранной деятельности, экс-глава администрации президента и эксминистр обороны сергей иванов;

министр внутренних дел владимир колокольцев;

глава правительства михаил мишустин;

генпрокурор игорь краснов;

директор сзр сергей нарышкин;

министр обороны сергей шойгу;

губернатор Санкт-Петербурга александр беглов;

руководитель фтс владимир булавин;

главнокомандующий росгвардией виктор золотов и сотни других.

Всего в списке есть 28 членов совета безопасности россии, 154 члена совета федерации и 424 депутата госдумы.

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Зеленский подчеркнул, что никто из оказавшихся под санкциями лиц не избежит ответственности за свои преступления против украинцев. Для этого Украина уже сделала часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов. Так что наказание российского руководства – только вопрос времени.

Что запретили подсанкционным лицам

606 россиянам в Украине заблокировали активы и полностью приостановили торговые операции. Также они не могут участвовать в приватизации или в аренде государственного имущества, осуществлять транзит ресурсов через Украину, выводили капитал и т.д.

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