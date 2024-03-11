Риторика Медведева показывает, что Путин дико боится, – российский оппозиционер

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже не раз удивлял абсурдными заявлениями. В частности он выступил на фоне вымышленной карты мира и взялся рассказывать, какой якобы должна быть Украина.

Ранее Медведев говорил о либеральных ценностях, рыночной экономике, свободе, но потом кардинально изменился. Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов, добавив, что бывший президент России на самом деле является актером второго плана и говорит то, что ему говорят.

Читайте также Пьяные посты Медведева: экс-президент России пишет посты после того, как получает вино из Италии

О чем на самом деле свидетельствует риторика Медведева

Этот политик готов выполнить все, что ему скажет Владимир Путин, то есть сейчас он озвучивает все, что выгодно для Кремля. Это он делает не из-за своих убеждений, принципов, а только из-за денег, построеных замков и многих других материальных выгод.

Когда-то Путин отправил Медведева к людям и приказал ему "заигрывать" с обществом. Тогда ему поверили и помогли закрепиться у власти. После того, как стало понятно, что их режим никуда не уйдет, Медведев перестал говорить то, что нравилось людям.

Далее пришел империализм, диктатура, но никто не возразил против той агрессии, которая состоялась в 2014 году и существенно увеличилась в 2022,

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Что сейчас думают в Кремле

Очевидно, что Медведев говорит то, что ему приказали. Его недавнее выступление в Сочи было направлено не на россиян. Они ежедневно слышат все это от своих пропагандистских СМИ. Поэтому можно предположить, что Медведев – это канал, которым российский диктатор захотел передать свои угрозы Западу.

Мне кажется, что все безумие, которое озвучивал Медведев, говорит о том, что Путин очень напуган. Он боится того, что мировые лидеры начинают "расправлять плечи". Потому что до сих пор они пытались взаимодействовать с Путиным по международным правилам,

– сказал Ростислав Мурзагулов.

Сначала они вводили санкционные пакеты, пытались проводить переговоры. На самом деле глава Кремля только смеялся над всем этим. Но когда президент Франции обратился к Западу и призвал лидеров стран не быть трусами, – то все это напугало Путина.

Кроме этого был скандал с немецким прослушиванием. Тогда россияне испугались и начали в ответ угрожать ударить по мостам в Германии.

Скандальные заявления Дмитрия Медведева

Бывший президент России выступил в Сочи и озвучил ряд циничных заявлений. Он сказал, что якобы "границы России нигде не заканчивается", Украину почему-то назвал Россией, а также рассказывал, что якобы наше государство плохо на себя влияет. Весь этот абсурд – это привычные нарративы Кремля, которые только повторил Медведев.

Только Украиной Медведев не ограничился и посвятил целое сообщение Германии и ее канцлеру. Олафа Шольца он назвал "ливерным и миролюбивым", вспомнил о "слитом" разговоре по поводуTaurus и обвинил немецких военных в воинственности. Наконец добавил, что Германия якобы готовится воевать с Россией.

Еще раньше Медведев угрожал Одессе и говорил, что "город заждался россиян". Также он цинично называл Киев "российским городом" и сказал якобы именно в нем должны остановиться войска оккупантов. Военный преступник объяснял это тем, что от Киева якобы идет угроза для России.

Пропагандистские СМИ обнародовали разговор немецких офицеров о ракетах Taurus, которыми можно уничтожить Крымский мост. На записях они обсуждают количество ракет, самолетов, обучение военных. Канцлер Германии подтвердил, что такой разговор действительно был.