Раніше Медведєв говорив про ліберальні цінності, ринкову економіку, свободу, але потім кардинально змінився. Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов, додавши, що колишній президент Росії насправді є актором другого плану й говорить те, що йому кажуть.

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Про що насправді свідчить риторика Медведєва

Цей політик готовий виконати все, що йому скаже Владімір Путін, тобто зараз він озвучує все, що вигідно для Кремля. Це він робить не через свої переконання, принципи, а лише через гроші, побудовані замки та багато інших матеріальних вигод.

Колись Путін відправив Медведєва до людей і наказав йому "загравати" з суспільством. Тоді йому повірили й допомогли закріпитися при владі. Після того, як стало зрозуміло, що їхній режим нікуди не піде, Медведєв перестав говорити те, що подобалось людям.

Далі прийшов імперіалізм, диктатура, але ніхто не заперечив проти тої агресії, яка відбулася у 2014 році та суттєво збільшилась у 2022,

– підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Що зараз думають у Кремлі

Очевидно, що Медведєв каже те, що йому наказали. Його нещодавній виступ у Сочі був спрямований не на росіян. Вони щодня чують все це від своїх пропагандистських ЗМІ. Тому можна припустити, що Медвєдєв – це канал, яким російський диктатор захотів передати свої погрози Заходу.

Мені здається, що все безумство, яке озвучував Медведєв, говорить про те, що Путін страшенно наляканий. Він боїться того, що світові лідери починають "розправляти плечі". Бо до цього часу вони намагалися взаємодіяти з Путіним за міжнародними правилами,

– сказав Ростислав Мурзагулов.

Спочатку вони вводили санкційні пакети, намагалися проводити переговори. Насправді очільник Кремля тільки сміявся з усього цього. Але коли президент Франції звернувся до Заходу та закликав лідерів країн не бути боягузами, – то все це налякало Путіна.

Крім цього був скандал з німецьким прослуховуванням. Тоді росіяни злякались й почали у відповідь погрожувати вдарити по мостах у Німеччині.

Зверніть увагу! Пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову німецьких офіцерів про ракети Taurus, якими можна знищити Кримський міст. На записах вони обговорюють кількість ракет, літаків, навчання військових. Канцлер Німеччини підтвердив, що така розмова справді була.

Скандальні заяви Дмітрія Медведєва