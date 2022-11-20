Хотя армия сбежала из Херсона, он продолжает "брать" Киев: новый абсурд от Медведева

Заместитель главы российского Совбеза и экс-президент страны Дмитрий Медведев выдал новую порцию абсурда. Приспешник Путина не оставляет мечты о захвате Киева.

Новая порция безумия появилась в телеграм-канале Медведева, сообщает 24 канал. Заместитель председателя российского Совбеза решил "объяснить", что Киев якобы является "русским городом".

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Что там снова наговорил Медведев

Приспешника Путина возмутил тот факт, что в Украине не скрывают стремления вернуть временно оккупированный Крым, в том числе и военным путем. Поэтому он решил снова "взять" Киев, несмотря на то, что оккупанты изо дня в день теряют захваченные территории, например Херсон – единственный областной центр, который россияне смогли захватить с началом полномасштабного вторжения.

Неуважаемый господин Медведев привел 4 аргумента якобы того, почему Киев является "русским городом", поэтому разберем каждый "аргумент" отдельно:

"Киев – столица Древней Руси" . Это факт и наверняка один из немногих моментов, где Медведев не соврал, но, как мы знаем, Россия претендует на наследие Руси, поэтому таким образом приспешник Путина просто манипулирует. Однако отметим, что Русь и Россия имеют столько же общего, как Австрия и Австралия.

. Это факт и наверняка один из немногих моментов, где Медведев не соврал, но, как мы знаем, Россия претендует на наследие Руси, поэтому таким образом приспешник Путина просто манипулирует. Однако отметим, что Русь и Россия имеют столько же общего, как Австрия и Австралия. "Киев – большой малороссийский город в составе Российской империи" . Медведева до сих пор не отпускает прошлое, ведь он апеллирует к временам Российской империи. Во-первых, этой империи уже не существует, во-вторых, времена меняются. Очевидно, замглавы российского Совбеза забыл тот факт, как в 1917 году в Киеве началась Украинская революция.

. Медведева до сих пор не отпускает прошлое, ведь он апеллирует к временам Российской империи. Во-первых, этой империи уже не существует, во-вторых, времена меняются. Очевидно, замглавы российского Совбеза забыл тот факт, как в 1917 году в Киеве началась Украинская революция. "Киев – республиканская столица в составе СССР" . Еще одна империя никак не отпускает Медведева. Ну что ж, во-первых, Киев в 1917 году стал столицей Украинской Народной Республики, а в 1918 году был столицей Украинского Государства под руководством Павла Скоропадского. Пытаясь захватить Украину, большевики создали марионеточную УССР, столицей которой был провозглашен Харьков. После полной оккупации Украины большевики перенесли столицу в захваченный Киев в 1934 году.

. Еще одна империя никак не отпускает Медведева. Ну что ж, во-первых, Киев в 1917 году стал столицей Украинской Народной Республики, а в 1918 году был столицей Украинского Государства под руководством Павла Скоропадского. Пытаясь захватить Украину, большевики создали марионеточную УССР, столицей которой был провозглашен Харьков. После полной оккупации Украины большевики перенесли столицу в захваченный Киев в 1934 году. "Киев – просто русский город, где всегда разговаривали и думали по-русски". Очень наивная и абсурдная мысль, учитывая, как Киев оборонялся от россиян. И это не только истории о БТР, который забрали у оккупантов на Оболони или сбитый банкой помидоров дрон. Ни один захваченный оккупантами город не подчиняется – люди ждут и верят, что вот-вот их освободят, что говорить о городе, захват которого у россиян провалился. А что касается русского языка – рекомендуем Медведеву почитать учебник по истории, чтобы узнать, как Россия запрещала украинский язык, проводила репрессии и русификацию.

Как Россия "брала" Киев

24 февраля Россия наивно верила в то, что ей удастся совершить блицкриг – то есть провести быстрый захват Украины и в считанные дни завершить войну. Поэтому одной из ключевых целей стал Киев. Оккупанты наступали на столицу как со своей территории через Сумскую и Черниговскую, так и с территории Беларуси через Чернобыльскую АЭС.

Однако план россиян провалился – Киев удержал оборону, а ВСУ прогнали оккупантов со всего Севера Украины. Оборону удержали и Чернигов, Сумы и Харьков. В настоящее время держит Бахмут. Изюм, Балаклея, Купянск, Лиман, Снегиревка, Берислав и Херсон вернулись из-под оккупации и наши воины продолжают шаг за шагом освобождать украинскую землю от врага, чтобы там приспешники Путина не писали в своих соцсетях.

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