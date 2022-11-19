Российскую пропаганду "нельзя слушать без стакана водки", как отмечает посол Украины в Индонезии. Похоже, что украинцам на подконтрольных Москве землях придется вообще не включать скоро телевизор, потому что от "журналистики" по российскому образцу можно сойти с ума.

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Сателлиты "Россия-1" скоро будут на оккупированных территориях

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты свозят на захваченные земли своих журналистов. Те должны организовать на захваченных территориях филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании – или сокращенно "ВГТРК".

Для организации вещания оккупанты планируют использовать захваченное имущество общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196 метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе,

– пишут в Центре сопротивления.

Кроме того, там отмечают, что проблемой для врага являются украинские журналисты, у которых нет желания сотрудничать с врагами. Собственно поэтому Кремлю приходится отправлять в Украину своих "корреспондентов".

Что такое ВГТРК Это российский государственный медиахолдинг, основанный в 1990 году постановлением президиума Верховного Совета России. Пропагандистская площадка содержит следующие каналы: "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций. Все эти информационные помойки работают на то, чтобы дискредитировать Украину, настроить россиян против Запада и демократических ценностей.

Источник: Википедия

Как Россия окончательно завралась

В пятницу, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед ирландскими студентами. Глава нашего государства упомянул о санкциях, введенных Кремлем против политических лидеров Ирландии, а также подчеркнул, что Россия продолжает продвигать свои нарративы.

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С враждебной пропагандой действительно сложно сражаться, но возможно. Зеленский констатировал, что Киев смог переиграть Москву в информационном поле и объединить цивилизованный мир против государства-террориста.

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