Російську пропаганду "не можливо слухати без склянки горілки", як зазначає посол України в Індонезії. Схоже, що українцям на підконтрольних Москві землях доведеться, взагалі, не вмикати скоро телевізор, бо від "журналістики" за російським зразком можна збожеволіти.
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Сателіти "Расія-1" скоро будуть на окупованих територіях
Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти звозять на захоплені землі своїх журналістів. Ті мають організувати на захоплених теренах філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії – або скорочено "ВДТРК".
Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі,
– пишуть в Центрі спротиву.
Окрім того, там зазначають, що проблемою для ворога є українські журналісти, які не мають жодного бажання співпрацювати з ворогами. Власне, тому Кремлю доводиться відправляти в Україну своїх "кореспондентів".
Що таке ВДТРКЦе російський державний медіахолдинг, що був заснований у 1990 році постановою президії Верховної Ради Росії. Пропагандистський майданчик містить такі канали: "Росія-1", "Росія-к", "Росія-24", "Карусєль", "РТР-планета", – та низку радіостанцій. Усі ці інформаційні помийки працюють на те, аби дискредитувати Україну, налаштувати росіян проти Заходу та демократичних цінностей.
Джерело: Вікіпедія
Як Росія остаточно забрехалася
У п'ятницю, 18-го листопада, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед ірландськими студентами. Глава нашої держави згадав про санкції, які запровадив Кремль проти політичних лідерів Ірландії, а також наголосив, що Росія продовжує просувати свої наративи.
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З ворожою пропагандою дійсно складно боротися, але можливо. Зеленський констатував, що все-таки Київ зміг переграти Москву в інформаційному полі та об'єднати цивілізований світ проти держави-терористки.
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