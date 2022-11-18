Нещодавно у Кремлі запровадили санкції проти політичних лідерів Ірландії. Володимир Зеленський пригадав це у своїй промові до студентів.

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Зленський звернувся до університетської спільноти Ірландії

Він наголосив, що обвинувачення Росії безглузді. Оскільки Ірландія підтримує європейські зусилля для припинення російського терору й для реанімації міжнародного права.

Президент України також нагадав, що за підсумками саміту G20, який відбувся в Індонезії 15 – 16 листопада, учасники погодили спільну декларацію із 52 пунктів. Зеленський зазначив, що документ формально підтримала і Росія.

Формально декларацію підтримала і Росія, проте реально вона порушує більшість принципів, які в ній містяться. А деякі болючі глобальні проблеми, які "двадцятка" намагається вирішити, свідомо створені Росією,

– сказав глава держави.

Агресор суперечить декларації G20

Президент навів декілька витягів із декларації, які Росія вже порушила, ведучи війну в Україні. Зокрема, це стосується ігнорування Москвою міжнародного права та системи, що гарантує мир і стабільність на планеті, порушення заходів щодо сприяння енергетичній стабільності шляхом атак на українську систему енергетики та газовидобутку, знищення лікарень та перешкоджання доступу до медицини на тимчасово окупованих територіях України тощо.

І так за всіма 52 пунктами Балійської декларації. Читаєш і бачиш, наскільки Росія забрехалась і що вона зараз найбільша загроза світу,

– заявив президент.

Президент підкреслив, що чим більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України й виконувати зобов'язання перед світом.

"Правді дуже складно боротися з брехнею"

Також Зеленський наголосив, що Росія продовжує просувати свої наративи. Правді дуже складно боротися в інформаційному просторі з брехнею, запевняє президент. Він також додає, що Україна потужно вступила у боротьбу з російською пропагандою, доносячи всьому світу правду.

За словами Зеленського, інформація, яку доносять українці, стала потужною зброєю. "Ми змогли їх переграти в інформаційному полі та об'єднати світ", – наголошує президент.

Глава держави закликав ірландських студентів активно поширювати правду про війну Росії та спровоковані нею кризи.

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