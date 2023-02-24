Медведев все еще не может принять будущее поражение России, ноет о "трудных и нервных переговорах"

Путинский муртад, заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев снова заговорил о переговорах с Украиной и даже принялся ставить условия, при которых они могут состояться.

Так, приспешник российского диктатора потребовал признания Украиной и партнерами образований "ЛДНР", которые Россия накануне широкомасштабной войны против Украины, 21 февраля, признала "независимыми государствами".

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Медведев убежден, что российские захватчики победят в войне, но почему-то говорит, что после этого будут переговоры, по его словам, "тяжелые и нервные". Он также заявил, что "решения будут приниматься за океаном", а не украинские власти.

Медведев убежден, что будет "какая-то сделка"

При этом Медведев пожаловался, что "враги" России не хотят прекращать войну, но это придется сделать, как говорит он, соответственно "к историческим законам".

И тогда возникнет какая-нибудь сделка. Конечно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какая сделка,

– подытожил Медведев.

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Украинская сторона не раз подчеркивала: переговоры с российским агрессором возможны только при одном условии. И это – восстановление территориальной целостности Украины.