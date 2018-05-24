Meizu представила новый бюджетник по доступной цене

Компания Meizu представила новый бюджетный смартфон Meizu M8C. Премьера состоялась в рамках события Meizu Show 2018.

Об этом пишет 4pda.ru.

Смартфон имеет 5,45-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и экран с разрешением 1440х720 пикселей. Работает устройство на 4-ядерном процессоре Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц.

Читайте также: В сети появились живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 8

Meizu M8C имеет 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 или 32 ГБ. В смартфоне имеется карта microSD, так что память можно увеличить. Он работает на батарее емкостью 3 070 мА/ч.

Meizu M8C не имеет сканера отпечатков пальцев

Основная камера имеет разрешение 13 Мп со светосилой f/2,2. Смартфон поддерживает серийную съемку и создание панорам. За обработку фото отвечают алгоритмы компании ArcSoft. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2,0 и поддерживает технологию Face AE.

Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев.

Meizu M8C уже доступен для заказа в черном, синем, золотом и красном цветах. За него надо заплатить 162 доллара или 4 200 гривен.

Meizu M8C стоит 4200 гривен