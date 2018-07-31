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Meizu выпустит колонку, которая "зависает в воздухе": видео

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Колонка Meizu Gravity
Колонка Meizu Gravity / prostotech.com

Компания Meizu анонсировала презентацию беспроводной музыкальной колонки Meizu Gravity. Уникальность этого устройства состоит в том, что она так сказать "левитирует" над поверхностью.

Об этом пишет prostotech.com.

Эту колонку должны представить 8 августа, вместе со смартфонами Meizu 16 и Meizu 16 Plus.

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Как видно на видео, колонка буквально зависает над землей. Такой эффект удалось достичь благодаря прозрачной акриловой подставке. В нее встроен проектор с линзами, который отображает информацию о треке. Кстати, дизайн колонки разработал Кошоя Цубой – это известный японский дизайнер.

Кроме того, Meizu Gravity оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также портом AUX для подключения источника. Сколько будет стоить такая "мистическая" колонка пока не сообщается.

Музыкальная колонка Meizu Gravity: видео

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Теги: Техно Meizu Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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