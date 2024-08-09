Жест в сторону США: примет ли Путин приглашение полететь на инаугурацию президента Мексики

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

Российский оппозиционер, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов в разговоре с 24 Каналом предположил, примет ли примет ли глава Кремля приглашение.

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О приглашении Путина в Мексику

Российский оппозиционер напомнил, что Мексика в свое время подписала Римский статут. Поэтому на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Учитывая такую угрозу, российский руководитель с большой вероятностью воздержится от поездки. Ведь всего боится, а выезжает за границу только в критической необходимости или, когда позовет Китай.

Мексика сделала жест в сторону большого брата – американцев. Соответственно никто не ожидает, что Путин сядет в самолет и прилетит. Этого, конечно, не произойдет,

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Отметим, что посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с просьбой арестовать военного преступника арестовать военного преступника Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.