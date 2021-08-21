Мексика страдает от урагана Грейс третьей категории: впечатляющее видео стихии
Источник:CNN
Ураган Грейс 21 августа усилился и достиг третьей категории. Мощная стихия обрушилась на восточное побережье Мексики. Людей призывают не гулять вдоль береговой линии из-за опасности больших волн.
Как рассказали в Национальном центре по слежению за ураганами США, ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 метра в секунду.
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Грейс обрушился на Мексику
По последним данным, сейчас Грейс находится в считанных километрах от города Поса-Рика-де-Идальго в одноименном муниципалитете. Его скорость ветра увеличилась до 54 метров в секунду.
Ураган такой силы может поднять уровень воды на более чем 2 метра в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что возле побережья могут возникнуть сильные волны. Поэтому людей предупредили об опасности и призвали не гулять по побережью.
Мексика страдает от урагана Грейс: смотрите видео AccuWeather
Шкала ураганов / Фото Wikipedia
Где еще гостил Грейс
Ранее ураган посетил штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан, которій находится в Центральной Америке и отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. Тогда сила ветра урагана составляла примерно 33 – 43 метров в секунду.
Тогда атмосферное явление нанесло незначительный ущерб, но, к счастью, не привело к гибели людей. Сейчас власть возобновила подачу энергоснабжения более чем для 60% пользователей, которые остались без электричества из-за стихии.Интересно! Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода – с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метров в секунду и более шторм становится ураганом.