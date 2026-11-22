Мексиканские силовики провели масштабную операцию против наркокартеля, в ходе которой задержали одного из самых разыскиваемых беглецов из США. Однако рейд обернулся кровопролитием – погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе четверо военных.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Кого задержали мексиканские военные?

20 ноября мексиканские военные задержали в городе Гуасаве, штат Синалоа, лидера наркокартеля Фаусто Исидро Месу Флореса, известного под прозвищем "Чапо Исидро". Федеральное бюро расследований США внесло его в список десяти самых разыскиваемых беглецов США.

В ходе операции погибли четверо военнослужащих мексиканской армии и семеро человек, которые пытались помешать силовикам. Об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч в соцсети X.

По данным Министерства национальной обороны Мексики, в начале операции силовики подверглись атаке с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. Боевики также перекрыли дороги в нескольких муниципалитетах вблизи места задержания.

После задержания Месу Флореса доставили в Мехико. Вместе с ним задержали и других членов картеля – в частности, заместителя главаря Германа "N" по прозвищу "Серафин" и финансового оператора Хосе "N".



Фаусто Исидро, известный как "Эль Чапо Исидро" (слева), и Герман "Серафин", задержанные в штате Синалоа, Мексика / Фото EFE / Министерство национальной обороны Мексики

Как в Мексике отреагировали на задержание наркобарона?

После того как стало известно об операции, в части штата Синалоа вспыхнули беспорядки. Злоумышленники поджигали автомобили, блокировали дороги и нападали на силовиков.

Министр безопасности Мексики назвал задержание важным шагом к восстановлению мира в Синалоа. В то же время правительство штата призвало жителей Гуасаве не выходить из дома и не передвигаться по дорогам. Государственный департамент США также предупредил американцев, находящихся в регионе, об угрозе насилия.

Как США помогли задержать Чапо Исидро?

Мексиканское министерство обороны сообщило, что операция была проведена при координации с разведывательными службами США. Посол США в Мексике Рональд Джонсон подчеркнул, что обмен стратегической разведывательной информацией был важной составляющей рейда.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш назвал операцию результатом двусторонних усилий и поблагодарил мексиканское правительство, выразив соболезнования семьям погибших военных.

Почему Чапо Исидро разыскивали в США?

ФБР внесло Фаусто Исидро Месу Флореса в список десяти самых разыскиваемых беглецов в феврале 2025 года. Еще в 2017 году США объявили вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его задержать или осудить.

В Мексике наркобарона разыскивали по ордеру на арест по делам об организованной преступности и наркоторговле. США также выдали ордер на его экстрадицию.

По данным ФБР, Меса Флорес причастен к хранению, распространению и ввозу в США больших партий героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны. В сентябре американские прокуроры предъявили ему новые обвинения, в частности в наркотерроризме и сговоре с целью материальной поддержки террористической группы.

Задержание наркобарона происходит на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Мехико и давления Дональда Трампа на мексиканские власти. В частности, недавно президент США угрожал удвоить пошлины на товары из Мексики, потребовав от страны остановить поток мигрантов к американской границе.