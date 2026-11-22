Про це повідомив телеканал CNN.

Adv

популярні відео

Кого затримали мексиканські військові?

20 листопада мексиканські військові затримали у місті Гуасаве, штат Сіналоа, лідера наркокартелю Фаусто Ісідро Месу Флореса, відомого на прізвисько "Чапо Ісідро". Федеральне бюро розслідувань США внесло його до списку десяти найрозшукуваніших утікачів.

Під час операції загинули четверо військовослужбовців мексиканської армії та семеро людей, які намагалися перешкодити силовикам. Про це повідомив міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч у соцмережі X.

За даними Міністерства національної оборони Мексики, на початку операції силовиків атакували із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки. Бойовики також перекрили дороги в кількох муніципалітетах поблизу місця затримання.

Після затримання Месу Флореса доправили до Мехіко. Разом із ним затримали й інших членів картелю – зокрема, заступника ватажка Хермана "N" на прізвисько "Серафін" і фінансового оператора Хосе "N".

Реклама

Фаусто Ісідро, відомий як "Ель Чапо Ісідро" (ліворуч), і Герман "Серафін", затримані у штаті Сіналоа, Мексика / Фото EFE / Міністерство національної оборони Мексики

Як у Мексиці відреагували на затримання наркобарона?

Після того, як стало відомо про операцію, у частині штату Сіналоа спалахнули заворушення. Зловмисники підпалювали автомобілі, блокували дороги та нападали на силовиків.

Міністр безпеки Мексики назвав затримання важливим кроком до відновлення миру в Сіналоа. Водночас уряд штату закликав мешканців Гуасаве не виходити з дому та не пересуватися дорогами. Державний департамент США також попередив американців, які перебувають у регіоні, про загрозу насильства.

Як США допомогли затримати Чапо Ісідро?

Мексиканське міністерство оборони повідомило, що операцію провели за координації з розвідувальними службами США. Посол США в Мексиці Рональд Джонсон наголосив, що обмін стратегічною розвідувальною інформацією був важливою складовою рейду.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш назвав операцію результатом двосторонніх зусиль і подякував мексиканському уряду, висловивши співчуття родинам загиблих військових.

Реклама

Чому Чапо Ісідро розшукували у США?

ФБР внесло Фаусто Ісідро Месу Флореса до списку десяти найрозшукуваніших утікачів у лютому 2025 року. Ще у 2017 році США оголосили винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його затримати або засудити.

У Мексиці наркобарона розшукували за ордером на арешт у справах про організовану злочинність і наркоторгівлю. США також видали ордер на його екстрадицію.

За даними ФБР, Меса Флорес причетний до зберігання, розповсюдження та ввезення до США великих партій героїну, метамфетаміну, кокаїну, фентанілу й марихуани. У вересні американські прокурори висунули йому нові обвинувачення, зокрема у наркотероризмі та змові з метою матеріальної підтримки терористичної групи.

Затримання наркобарона відбувається на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Мехіко та тиску Дональда Трампа на мексиканську владу. Зокрема, нещодавно президент США погрожував подвоїти мита на товари з Мексики, вимагаючи від країни зупинити потік мігрантів до американського кордону.