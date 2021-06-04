В Мексике образовалась огромная пропасть, которая растет с каждым днем: фото, видео

В мексиканском штате Пуэбла на поле образовалась огромная пропасть. Оно продолжает расти каждый день, сейчас диаметр 100 метров, а глубина – 20.

Губернатор штата Мигель Барбоса сообщил, что пока никто не пострадал, но граждан попросили держаться как можно дальше от этого района.

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Пропасть будет расти до тех пор, пока природа не решит, что пора остановиться. Когда вода перестанет давить,

– сказал он.

Пропасть на поле образовалась еще 29 мая, тогда ее диаметр составлял 5 метров, но всего за несколько часов он увеличился в 12 раз.

Пока она угрожает лишь дому семьи Санчес, которая живет рядом. Воронка растет и вскоре может поглотить жилища местных жителей.

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В Мексике образовалась огромная пропасть / Фото из твиттера NYPost

Гигантские пропасти могут возникать из-за эрозии породы под поверхностью земли: грунтовые воды вымывают пустоты, в которые обрушивается земная поверхность.