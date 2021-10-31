В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод: есть погибшие и пострадавшие

В Мексике на месте нелегальной врезки в газопровод произошел взрыв. Из-за трагедии погиб человек и более десятка пострадали.

Трагедия произошла в мексиканском штате Пуэбла 31 октября. Об этом сообщил президент страны.

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В Мексике произошел смертельный взрыв

К сожалению, сейчас один человек погиб, а еще пятнадцать – получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбла,

– заявил президент страны.

Президент Андреса Мануэля Лопеса Обрадора написал, что мобилизовали 1396 специалистов защиты.

Местные СМИ опубликовали видео момента взрыва: смотрите кадры с места происшествия

Местное издание Aquíedomex написало, что один человек погиб, 11 получили ранения, а также известно о повреждении авто и 54 поврежденных домов. Из-за трагедии пришлось эвакуировать 2 тысячи человек.

Взрыв повредил почти пол сотни домов, – СМИ

Издание ABC News написало, что повреждено от 30 до 50 домов.

Поисково-спасательные бригады работают над поиском людей, которые могут оказаться под обрушившимися зданиями,

– заявили в прессе.

Предварительно известно, что сначала сообщили об утечке газа. Именно тогда и эвакуировали 2 тысячи человек в пределах километра от зоны утечки. Впоследствии прогремел первый взрыв. Чиновники сообщили, что предварительной причиной взрыва мог быть незаконный кран.

Чиновники рассказали, что среди госпитализированных четверо несовершеннолетних и семеро взрослых. Кроме того, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

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