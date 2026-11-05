Мелания Трамп написала письма Зеленскому и Путину

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября обратилась с личными письмами к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Она передала эти послания через делегации во время встречи в Белом доме.

Во время выступления в Вашингтоне супруга американского президента подчеркнула важность гуманитарной миссии в Херсонской области.

Что сказала Мелания Трамп

Мелания Трамп выразила надежду, что локальные договоренности станут началом более широкого процесса урегулирования.

Мы надеемся, что из искры Олешковской возможности разгорится пламя большого успеха. Это было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского,

– заявила Мелания Трамп.

Она добавила, что взаимодействие сторон ради спасения мирных жителей должно стать ориентиром для будущих дипломатических шагов.

Эта совместная работа создает существенный прецедент, значимый прецедент и проливает свет, указывающий путь к миру. И я сегодня написала президенту Путину и президенту Зеленскому, обратилась к ним с личными письмами,

– подчеркнула первая леди США.

Обращаясь к участникам мероприятия, Мелания Трамп призвала присутствующих представителей лично доставить письма главам обоих государств.

Напомним, что на встрече в Белом доме от Украины присутствовали Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец, а от России – Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев. Мероприятие состоялось в рамках дипломатической инициативы первой леди США после установления перемирия в Херсонской области.

Оно действовало с 27 октября по 1 ноября. За это время специалисты разминировали подъездные пути и обеспечили доставку гуманитарных грузов местным жителям, а благодаря гуманитарному коридору удалось эвакуировать почти 800 человек.

За время действия договоренностей не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.