Меланія Трамп написала листи Зеленському та Путіну

Під час виступу у Вашингтоні дружина американського президента наголосила на важливості гуманітарної місії на Херсонщині.

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Що сказала Меланія Трамп

Меланія Трамп висловила сподівання, що локальні домовленості стануть початком ширшого процесу врегулювання.

Ми сподіваємося, що з іскри Олешківської нагоди розгориться полум'я великого успіху. Це було б неможливо без президента Путіна та президента Зеленського– заявила Меланія Трамп.

Вона додала, що взаємодія сторін заради порятунку цивільних людей має стати орієнтиром для майбутніх дипломатичних кроків.

Ця спільна праця встановлює істотний прецедент, значущий прецедент і дає світло, що показує дорогу до миру. І я сьогодні написала президенту Путіну та президенту Зеленському, звернулася до них з особистими листами– підкреслила перша леді США.

Звертаючись до учасників заходу, Меланія Трамп закликала присутніх представників особисто доправити листи очільникам обох держав.

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Нагадаємо, що на зустрічі у Білому домі від України були присутні Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, а від Росії – Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв. Захід відбувся в межах дипломатичної ініціативи першої леді США після встановлення перемир'я на Херсонщині.

Воно діяло з 27 жовтня до 1 листопада. За цей час фахівці розмінували під'їзні шляхи та забезпечили постачання гуманітарних вантажів місцевим мешканцям, а завдяки гуманітарному коридору вдалося евакуювати майже 800 людей.

За час дії домовленостей не зафіксували жодного випадку порушення режиму припинення вогню.