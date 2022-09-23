В Мелитополе раздался мощный взрыв: мэр призвал держаться подальше от оккупантов
23 сентября 2022 , 09:18Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Террор российских оккупантов нарастает. Так, во временно оккупированном Мелитополе в 7 утра раздался громкий взрыв.
Мощный взрыв хорошо ощутили жители в центре города. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
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В Мелитополе раздался взрыв
По словам мэра, сейчас люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома.
Уточняем информацию, но одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники. Рядом с ними постоянно что-то взрывается,
– отметил Федоров.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- 22 сентября в районе Центрального рынка Мелитополя прогремел взрыв. Россияне ликвидировали шесть военных.
- Также в Мелитополе 20 сентября пьяный полицейский-коллаборант расстрелял двух мирных жителей. Это произошло во дворе дома по улице Декабристов. Там нашли два трупа с огнестрельными ранениями.
- В этот же день прогремели 2 мощных взрыва. Дым было видно возле элеватора.
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