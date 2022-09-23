В Мелитополе раздался мощный взрыв: мэр призвал держаться подальше от оккупантов

23 сентября 2022 , 09:18
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Иван Федоров

Террор российских оккупантов нарастает. Так, во временно оккупированном Мелитополе в 7 утра раздался громкий взрыв.

Мощный взрыв хорошо ощутили жители в центре города. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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В Мелитополе раздался взрыв

По словам мэра, сейчас люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Уточняем информацию, но одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники. Рядом с ними постоянно что-то взрывается,
– отметил Федоров.

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Автор: Софія Ковнір