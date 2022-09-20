В Мелитополе снова "хлопок"

Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как чёрный дым поднимается в небо.

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Окупать курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности,

– подчеркнул Федоров.

В Мелитополе после громких взрывов поднялся дым: видео

Местные телеграмм-каналы заявили о "точечном попадании" в базу кафиров. В то же время сами захватчики просят горожан не паниковать, потому что все "под контролем".

Взрывы в Мелитополе раздаются каждый день

Российским оккупантам в Мелитополе спокойно не живется. В городе практически каждый день что-то взрывается. Там мощно работают и военные, и партизаны:

Добавим, что ранее Федоров говорил, что оккупанты уже бегут из Мелитополя в Крым. Он так называемого "референдума" они отказались.

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