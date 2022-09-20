У Мелітополі знову "бавовна"

Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував відео з місця події. На кадрах видно, як чорний дим підіймається в небо.

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Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи. Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. З'ясовуємо подробиці,

– наголосив Федоров.

У Мелітополі після гучних вибухів здійнявся дим: відео

Місцеві телеграм-канали заявили про "точкове влучання" у базу окупантів. Водночас самі загарбники просять містян не панікувати, бо все "під контролем".

Вибухи у Мелітополі лунають щодня

Російським окупантам у Мелітополі спокійно не живеться. У місті практично кожного дня щось вибухає. Там потужно працюють і військові, і партизани:

Додамо, що раніше Федоров казав, що окупанти вже втікають з Мелітополя у Крим. Він так званого "референдуму" вони відмовилися.

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