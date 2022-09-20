У Мелітополі знову "бавовна"
Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував відео з місця події. На кадрах видно, як чорний дим підіймається в небо.
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Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи. Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. З'ясовуємо подробиці,
– наголосив Федоров.
У Мелітополі після гучних вибухів здійнявся дим: відео
Місцеві телеграм-канали заявили про "точкове влучання" у базу окупантів. Водночас самі загарбники просять містян не панікувати, бо все "під контролем".
Вибухи у Мелітополі лунають щодня
Російським окупантам у Мелітополі спокійно не живеться. У місті практично кожного дня щось вибухає. Там потужно працюють і військові, і партизани:
- 19 вересня повідомили про "прильоти" по захопленому аеродромі;
- 18 вересня спрацювала вибухівка в самому центрі Мелітополя на вулиці Ярослава Мудрого;
- Збройні Сили України влучили по техніці, яку росіяни вивели з Мелітополя до Молочного Лиману;
- 17 вересня українські партизани підірвали залізницю, якою росіяни перевозили пальне і зброю з окупованого Криму. У ворога через це дуже "запалало".
Додамо, що раніше Федоров казав, що окупанти вже втікають з Мелітополя у Крим. Він так званого "референдуму" вони відмовилися.
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