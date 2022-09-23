Потужний вибух добре відчули мешканці в центрі міста. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Важливо У Мелітополі прогримів вибух неподалік ринку: мер заявляв про теракт ворога

У Мелітополі пролунав вибух

За словами мера, нині люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.

Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає,

– зазначив Федоров.

Яка ситуація у Мелітополі: останні новини

22 вересня у районі Центрального ринку Мелітополя прогримів вибух. Росіяни ліквідували шістьох військових.

Також у Мелітополі 20 вересня п'яний поліцейський-колаборант розстріляв двох мирних жителів. Це сталося у дворі будинку на вулиці Декабристів. Там знайшли два трупи з вогнепальними пораненнями.

Цього ж дня прогриміли 2 потужні вибухи. Дим було видно біля елеватора.

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