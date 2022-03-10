Мелитополь – это Украина: как местные жители напоминают об этом оккупантам

Несмотря на то, что Мелитополь временно попал под контроль оккупантов, его жители не сдаются. Ежедневно они устраивают акции протеста: на улицы люди выходят с украинскими флагами.

Видео опубликовал в соцсетях глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он гордится мелитопольцами и советует им "так держать".

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Сотни людей с флагами Украины вышли на улицы Мелитополя

Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео – якобы оккупантам Рады на украинской земле,

– прокомментировал Старух.

На кадрах видно, что участие в акции принимают сотни людей. Бесконечной колонной они движутся по улицам города с флагами Украины и скандируют: "Мелитополь – это Украина". Участие в демонстрации принимает, как молодежь, так пожилые люди.

Не отстают от Мелитополя и в Бердянске. Там горожане тоже вышли на улицы с родными – сине-желтыми флагами.

Смотрите видео с непокоренного Мелитополя:

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Текст публикации Александра Старуха:

Мелитопольцы и их ежедневное напоминание, что они – это и есть Украина! Так держать! Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео – якобы оккупантам рады на украинской земле.